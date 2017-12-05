S&P повысило рейтинг Иркутской области до максимального для регионов РФ

ИРКУТСК, 5 дек — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Иркутской области до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации — "ВВ+" со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Установленный для Иркутской области уровень является максимально возможным в Российской Федерации, так как, по мнению аналитиков рейтингового агентства, ни одному из российских региональных и местных органов власти не может быть присвоен рейтинг выше суверенного", — отмечается в сообщении.

S&P при своем решении учло, что рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2016 году стал пятым по величине значением среди субъектов РФ и сохранил свою положительную динамику в 2017 году. Кроме того, повышению кредитного рейтинга способствовали невысокий объем государственного долга Иркутской области и расходов на его обслуживание, а также позитивные показатели ликвидности регионального бюджета.

Прогноз "стабильный" отражает мнение аналитиков о том, что высокие темпы роста экономики региона продолжат способствовать увеличению налоговых поступлений, и ожидания, что правительство Иркутской области будет придерживаться взвешенной политики, сохраняя умеренный дефицит регионального бюджета.

Другие новости региона читайте здесь>>