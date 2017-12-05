Медведев одобрил продажу "Ростехом" 26% акций концерна "Калашников"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, разрешающий госкорпорации "Ростех" продать 26% минус одна акция концерна "Калашников", соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Согласиться с отчуждением государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" третьим лицам, не относящимся к ее организациям, 689,8 тысячи акций акционерного общества "Концерн "Калашников", — говорится в распоряжении.

Сейчас "Ростеху" принадлежит 51% акций концерна, 49% — частным инвесторам. Таким образом, после осуществления сделки, на которую дало согласие правительство, у госкорпорации останется блокпакет (25% плюс одна акция).

Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" — боевое оружие, "Байкал" — охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" — спортивное оружие.