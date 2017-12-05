США обеспокоены нефтяными контрактами, заключенными с Иракским Курдистаном

БАГДАД, 5 дек — РИА Новости. Посол США в Ираке Дуглас Силлиман выразил обеспокоенность нефтяными контрактами, заключенными международными компаниями с Иракским Курдистаном без согласования с центральными властями в Багдаде.

"Обеспокоены нефтяными контрактами, заключенными отдельно между Иракским Курдистаном и международными компаниями", — заявил Силлиман на встрече с журналистами в Багдаде.

Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари ранее заявил РИА Новости, что иракское правительство не имеет обязательств по договорам, подписанным российской стороной в лице "Роснефти" с автономным регионом Курдистан; документы должны быть перезаключены через иракское руководство или необходимо найти механизм, который удовлетворит РФ и Ирак.

Власти Ирака неоднократно заявляли, что заключенные с Курдистаном нефтяные контракты являются незаконными.

Общая сумма подписанных контрактов между "Роснефтью" и Иракским Курдистаном, согласно заявлениям главы комитета по финансовым и экономическим вопросам в парламенте этой автономии Эззет Сабера, превысила три миллиарда долларов.

Ранее "Роснефть" в отчетности подтвердила предоставление правительству Иракского Курдистана 1,3 миллиарда долларов аванса в течение 2017 года в рамках контракта на поставку нефти. Стороны в конце февраля этого года заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес "Роснефти" в период с 2017 по 2019 год, который предусматривает предоплату. Кроме того, в октябре компания сообщила, что подписала с правительством автономии документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона.