Россельхознадзор заподозрил PepsiCo в хакерской атаке

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россельхознадзор подозревает американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке для получения внутреннего служебного документа ведомства и расценивает это как коммерческий шпионаж, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В понедельник Россельхознадзор заявил, что на встрече представителей Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") с руководством ведомства вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию служебного документа Россельхознадзора, имеющего пометку "для служебного пользования" и не направлявшегося в адрес компании. По мнению ведомства, это говорит о незаконном получении PepsiCo информации госорганов.

Глушков в ответ заявил РИА Новости, что компания не предоставляла никаких документов под грифом "для служебного пользования" руководству Россельхознадзора и использует только законные методы взаимодействия с органами госвласти и СМИ.

"Предварительные результаты внутренней проверки Россельхознадзора показали, что никто из сотрудников службы, обладающих доступом к представленному… Сергеем Глушковым внутреннему служебному документу Россельхознадзора, имеющему ограничительную пометку "для служебного пользования", не направлял письмо во внешнее информационное поле", — сказала Мелано.

При этом, по ее словам, подтвердить наличие указанного письма у Глушкова может глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его заместитель Николай Власов и начальник управления внутреннего ветеринарного надзора службы Татьяна Балагула. "В этой связи служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России", — заявила пресс-секретарь ведомства.

"Учитывая то, что во внутреннем документе, который нелегальным путем попал в руки представителей указанной компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний, предприятия, входящие в корпорацию PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий. Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж", — заключила Мелано.