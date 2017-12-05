Минфин закупит валюту на внутреннем рынке для пополнения ФНБ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Объем покупок валюты Минфином РФ на внутреннем рынке за 2017 год составит 829,174 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина об объемах покупок валюты на внутреннем рынке в 2017 году. Эти средства, согласно действующему законодательству, будут перечислены в ФНБ в 2018 году.

Минфин РФ с 7 декабря по 28 декабря направит на покупку валюты на внутреннем рынке рекордные 203,9 миллиарда рублей при объеме ежедневных операций в 12,7 миллиарда рублей. В период с 7 февраля по 6 марта, согласно опубликованным ранее данным, Минфин направил на покупку валюты 113,1 миллиарда рублей, с 7 марта по 6 апреля — 70,5 миллиарда рублей, с 7 апреля по 5 мая — 69,9 миллиарда рублей, с 10 мая по 6 июня — 8,5 миллиарда рублей, с 7 июня по 6 июля — 45,1 миллиарда рублей.

В период с 7 июля по 4 августа объем покупок валюты Минфином снизился до минимальных 74,3 миллиона рублей. Затем с 7 августа по 6 сентября объем операций увеличился до 47,6 миллиарда рублей, с 7 сентября по 5 октября они составили 71,7 миллиарда рублей, с 6 октября по 7 ноября — 76 миллиардов рублей, с 8 ноября по 6 декабря — 122,8 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма покупок в текущем году составит 829,174 миллиарда рублей.

По бюджетному правилу, которое действует в текущем году и заложено в закон о бюджете на 2018-2020 годы, дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные от превышения нефтяных цен над уровнем в 40 долларов за баррель, Минфин направляет на покупку валюты на внутреннем рынке и перечисляет на специальный счет в ЦБ. В случае, если нефтяные цены опустятся ниже этого уровня, министерство будет выходить на рынок с обратными операциями, направляя вырученные средства на финансирование бюджетных обязательств. Оставшиеся по итогам года на счетах ЦБ средства будут зачисляться в резервы.

В этом году, согласно закону о бюджете, Минфин планировал полностью потратить Резервный фонд, направив из него на финансирование дефицита бюджета РФ 1,045 триллиона рублей. В законе также предусмотрена возможность использования 662,3 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что фактический объем использования средств из обоих фондов в текущем году будет меньше – около 1 триллиона рублей.

По данным на 1 декабря, министерство в текущем году еще не изымало средства из Резервного фонда. При этом в сентябре Минфин начал расходовать средства ФНБ для балансировки бюджета ПФР, направив на эти цели за три последних месяца около 492 миллиардов рублей. В следующем году власти планировали зачислить в Резервный фонд всю сумму полученных за 2017 год дополнительных нефтегазовых доходов, который прогнозировался в размере 623 миллиардов рублей, и объединить его с ФНБ. Объем Резервного фонда на 1 декабря составлял 994,64 миллиарда, объем ФНБ — 3,905 триллиона рублей.