"Ростех" не имеет на встречный иск по "крымским турбинам", считает Siemens

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Представитель Siemens заявил в арбитражном суде Москвы, что ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт", входящие в "Ростех", не имеют права на подачу встречного иска, в котором они оспаривают три пункта контракта на поставку "крымских турбин", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Первый ответчик (ОАО ТПЭ) в силу недобросовестного поведения лишен права оспаривать пункты контракта… Второй ответчик (ООО ТПЭ) не доказал свое право на иск", — сказал представитель Siemens.

Он пояснил, что даже в случае удовлетворения встречного иска судьба прав на спорное оборудование не меняется. "Независимо от того, будут ли пункты признаны действительными или недействительными, это никак не повлияет на обязательства ООО ТПЭ вернуть оборудование истцу", — сказал представитель концерна.

Он сообщил, что в контракт были включены оспариваемые "Ростехом" пункты, предусматривающие право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если бы это грозило нарушением санкций Евросоюза, обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливающие конечным местом поставки оборудования Таманский полуостров.

Представитель Siemens заявил также о пропуске "Технопромэкспортом" срока исковой давности по встречному иску.

Арбитраж Москвы рассматривает встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций. Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" требует признать сделку по поставке турбин недействительной. Во встречном иске структуры "Ростеха" требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ, которые, по словам представителя Siemens в суде, касаются установления конечного пункта назначения турбин. Следующее заседание пройдет 14 декабря.