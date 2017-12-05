Опра Уинфри продала контрольный пакет акций ее именного канала

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Компания Discovery Communications стала обладателем контрольного пакета акций Oprah Winfrey Network (OWN), выкупив 24,5% акций у совладелицы телеканала, американской ведущей Опры Уинфри, сообщается в пресс-релизе компании.
Опра Уинфри останется гендиректором именного канала и сохранит за собой значительный миноритарный пакет акций, отмечает компания.
Американская телеведущая, актриса и продюсер Опра Уинфри прославилась благодаря своему авторскому телешоу. Уинфри регулярно входит в рейтинги самых богатых и влиятельных людей шоу-бизнеса. В 2017 году ее состояние оценивалось в 2,9 миллиарда долларов.
В 2011 году она запустила собственный кабельный телеканал Oprah Winfrey Network (OWN) в сотрудничестве с компанией Discovery Communications, управляющей телеканалами Discovery Channel, Animal Planet, Science и TLC.