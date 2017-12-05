В ЕК сообщили, что "черный список" налоговых гаваней могут принять сегодня

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Мария Князева. Совет министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза (Экофин) может согласовать на заседании во вторник список стран — налоговых гаваней, сказал вице-президент Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис по приезде на Экофин.

"Мы надеемся, что сегодня министры окончательно оформят черный список не сотрудничающих (с властями ЕС — ред.) налоговых юрисдикций", — подтвердил он.

В конце ноября вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен говорил, что ожидает, что такой список будет принят 5 декабря на Экофине.