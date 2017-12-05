МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Представитель "Технопромэкспорта" (ТПЭ), входящего в "Ростех", заявил в арбитражном суде Москвы, что концерн Siemens включил в контракт на поставку так называемых "крымских турбин" условия, противоречащие публичному порядку России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Он пояснил, что поставщиком турбин, как и покупателем, по контракту является не немецкий Siemens, а российское ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), которое учреждено в соответствии с российским законодательством и обязано вести деятельность в соответствии с российскими законами.
Арбитраж Москвы рассматривает сейчас встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.
Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" требует признать сделку по поставке турбин недействительной. Во встречном иске структуры "Ростеха" требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ, которые, по словам представителя Siemens в суде, касаются установления конечного пункта назначения турбин.