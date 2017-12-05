МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Представитель "Технопромэкспорта" (ТПЭ), входящего в "Ростех", заявил в арбитражном суде Москвы, что концерн Siemens включил в контракт на поставку так называемых "крымских турбин" условия, противоречащие публичному порядку России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В оспариваемый контракт группой Siemens включены условия, заведомо противоречащие основам правопорядка Российской Федерации и нормам российского права. Это было сделано с целью заставить российские юридические лица соблюдать санкционные ограничения, наложенные Евросоюзом", — сказал представитель ТПЭ.

Он пояснил, что поставщиком турбин, как и покупателем, по контракту является не немецкий Siemens, а российское ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), которое учреждено в соответствии с российским законодательством и обязано вести деятельность в соответствии с российскими законами.

Арбитраж Москвы рассматривает сейчас встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.

Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" требует признать сделку по поставке турбин недействительной. Во встречном иске структуры "Ростеха" требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ, которые, по словам представителя Siemens в суде, касаются установления конечного пункта назначения турбин.