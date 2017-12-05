В Казахстане отметили сложность выполнения соглашения ОПЕК+

АСТАНА, 5 дек — РИА Новости. Казахстану будет сложно соблюдать соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+, но это необходимый компромисс со стороны страны для сохранения цен на нефть на текущем уровне, заявил глава Минэнерго республики Канат Бозумбаев.

"На том же уровне, на котором договаривались, который в предыдущем соглашении был, страны сохранят свою добычу. Для нас это достаточно сложно сделать. Я чётко могу сказать: достаточно сложно сделать. То, что мы продлили — это с нашей стороны был большой компромисс для того, чтобы сохранить ту цену, что на рынке сейчас есть", — сказал Бозумбаев журналистам.

Он отметил, что Казахстан все необходимые условия в случае превышения добычи обговорил с партнерами. "Конечно, мы поддержали эту сделку, но мы понимаем, что если у нас будут сложности по выполнению, мы всегда сможем к нашим партнёрам обратиться и проговорить этот момент", — сказал министр.

Нефть во вторник торгуется в районе 62,4 доллара за баррель по марке Brent.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. На прошлой неделе участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.