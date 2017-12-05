В Крыму появится первая криптоплощадка

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Виктор Лященко. Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) совместно с компанией "Констант Солюшенс Плюс" намерена внедрить в Севастополе инвестпроект по созданию первой на полуострове криптоплощадки, сообщили разработчики инвестпроекта.

Проект нацелен на развитие технологии блокчейн в России.

"Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки за счет привлечения внешних инвестиций и в строгом соответствии с действующим законодательством РФ", — говорится в сообщении.

РАКИБ создан при участии и инициативе советника президента России по развитию интернета Германа Клименко. "Констант Солюшенс Плюс" является передовой компанией по разработке и внедрению технологий блокчейн на российском рынке.

"Участие Севастополя в программе цифровизации экономики РФ в качестве передовой пилотной площадки обусловлено целым рядом геополитических факторов. За счет возможности участия в проекте структур ЕАЭС, БРИКС, а также любых частных инвесторов, держателей криптовалют, в обход международных санкций, будет обеспечена международная легитимация всего Крымского полуострова", — уверены авторы инвестпроекта.

Так называемый криптопарк предусматривает внедрение технологии блокчейн в процесс предоставления государственных услуг, а также обеспечение функционирования на территории полуострова криптовалютной биржи, криптовалютных банкоматов и регулируемого оборота криптовалюты.

"Мы рады, что Севастополь стал первой передовой площадкой для изучения возможностей применения данной технологии. Наша компания верит, что реализация проекта криптопарка принесет пользу большому количеству государственных и финансовых структур, которые более всего заинтересованы в применении технологии блокчейн", — сказал РИА Новости гендиректор компании "Констант Солюшенс Плюс" Артем Кушнерик.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>