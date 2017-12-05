Правительство разрешило Казначейству покупать валюту напрямую на рынке

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство РФ разрешило Федеральному казначейству покупать валюту напрямую на организованных торгах, а не в ЦБ РФ, при управлении временно свободными средствами на едином счете федерального бюджета, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Сообщается, что Федеральное казначейство как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение операций по управлению остатками средств на едином счете, размещает их в различные финансовые инструменты. Диверсификация используемых финансовых инструментов будет способствовать повышению ликвидности единого счета федерального бюджета и эффективности управления временно свободными средствами на нем.

Подписанным постановлением утверждены правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах.

"В соответствии с указанными правилами впервые Федеральному казначейству предоставляется право осуществления купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах (наряду с куплей-продажей иностранной валюты в Банке России), а также заключения на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что заключение сделок с иностранной валютой будет осуществляться казначейством через биржу, привлекаемую им в предусмотренном законодательством РФ порядке. При этом сделки с иностранной валютой Казначейство будет заключать в координации с параметрами денежно-кредитной политики, реализуемой Банком России. Информацию об объеме средств, использованных для сделок с иностранной валютой, и о результатах заключения таких сделок казначейство будет размещать на своем сайте.

Размещение на финансовом рынке временно свободных средств единого счета федерального бюджета посредством заключения сделок, имеющих различную правовую форму, сроки и обеспечение, с одной стороны, направлено на увеличение доходов федерального бюджета за счет предоставления средств на востребованных рынком условиях, с другой стороны, на минимизацию рисков недополучения доходов федеральным бюджетом в связи с ограниченным кругом используемых финансовых инструментов, каждый из которых зависит от конъюнктуры финансового рынка, отмечает кабмин.