Исследование: российский рынок труда избавляется от кризисной "лихорадки"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский рынок труда постепенно возвращается к докризисным показателям: хотя на нем сохраняются проблемы в виде, например, небольшого числа случаев повышения зарплаты, сейчас сферу труда уже меньше "лихорадит", говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследования о ситуации с трудовой занятостью россиян холдинг проводит ежегодно на протяжении последних лет. В опросе текущего года, который проводился в ноябре, приняли участие 1,1 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах и всех типах городов. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России.

"В текущем году ситуация на рынке труда вступила в период некоего посткризисного восстановления. Так, за год в два с половиной раза (с 23% до 9%) сократилось число поменявших работу — добровольно или вынужденно. При этом четверо из пяти уволенных (80%) смогли трудоустроиться в течение максимум полутора месяцев, чего не наблюдалось в предыдущие годы", — говорится в релизе по итогам опроса.

Кто-то теряет, кто-то находит



Отвечая на вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, 57% респондентов ответили, что их не коснулись никакие изменения — то есть в последнее время они работу не меняли. Этот показатель, отмечает "Ромир", почти идентичен прошлогоднему, однако он стал самым низким за все время проведения исследований.

"На фоне стабилизирующейся ситуации, однако, как никогда за последние семь лет увеличилась — до 29% — доля респондентов, которые признались в том, что не работают в настоящее время и не работали в последние полгода. В докризисные годы этот показатель держался на уровне 10-12%", — продолжает холдинг. Столь высокий показатель может объясняться увеличением числа неработающих среди молодежи до 24 лет (42%).

Для сравнения, в 2016 году доля респондентов, которые сообщили о непрерывности своей работы в последние полгода, составляла 59%, годом ранее — 62%. Число людей, поменявших работу в этот период, в 2015-2016 годы составляла 23%. При этом доля неработающих россиян в прошлом году составляла 16%, в 2015 году — 12%.

Одновременно на фоне роста числа неработающих "Ромир" наблюдает улучшение ситуации с поиском работы у тех, кто ее поменял. "Так, за неделю смогли трудоустроиться 22% уволенных сотрудников. Для более чем половины (58%) поиски работы заняли от двух до шести недель и увенчались успехом", — говорится в исследовании.

В 2016 году за неделю смогли найти новую работу 27% опрошенных, за две-шесть недель — 35%. В 2015 году эти показатели составляли 31% и 35% соответственно. "До сих пор находятся в поиске 15% респондентов, что значительно ниже аналогичных показателей предыдущих лет. На докризисный уровень 2013 года вернулось и количество тех, кто не ищет работу после увольнения — 7%", — отмечает "Ромир".

В прошлом году в поиске работы находилось 29% от числа людей, сменивших работу за последние полгода, в 2015 году — 28%. Не искали работу после увольнения в прошлом году 10%, годом ранее — 6%.

Сокращения и зарплаты

Холдинг при проведении опроса также задавал респондентам вопрос об изменениях в оплате труда и штатном составе сотрудников. "Полученные ответы показали, что ситуация с зарплатами и штатом сотрудников в нынешнем году во многом схожа с 2014 годом и, соответственно, выглядит значительно благоприятнее тревожных показателей двух предыдущих лет", — сообщает "Ромир".

В частности, о сокращении штата компании в текущем году заявили 10% из числа стабильно работающих последние полгода опрошенных, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 24%, а в 2015 году — 39%. Правда, о расширении штата сообщили 3% респондентов против 6% в прошлом году и 9% — в 2015 году. В 2014 году о сокращениях персонала в компании говорили 8% респондентов, об увеличении числа сотрудников — 1%.

Что касается изменения зарплат, то в 2017 году о сокращении зарплат рассказали 9% стабильно работающих респондентов (против 18% в 2016 году, 26% — в 2015 году и 8% — в 2014 году), о росте заработной платы — 8% (против 13% в прошлом году, 18% — 2015 году и 4% — в 2014 году).

"Таким образом, согласно результатам последнего опроса, можно констатировать стабилизацию ситуации на рынке труда. Его меньше лихорадит, что сказывается на сокращении числа уволившихся или уволенных сотрудников. Никогда еще не была столь высокой (80%) доля успешно трудоустроившихся в течение полутора месяцев после увольнения. Стабилизируется и ситуация внутри компаний. Амплитуда изменений идет на убыль", — говорится в исследовании.

"Меньше сокращений персонала и зарплат, хотя и роста зарплат и расширения штата наблюдается меньше, чем в предыдущие два года. Рынок труда постепенно возвращается к докризисным показателям", — заключает "Ромир".