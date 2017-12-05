Исследование: российский рынок труда избавляется от кризисной "лихорадки"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский рынок труда постепенно возвращается к докризисным показателям: хотя на нем сохраняются проблемы в виде, например, небольшого числа случаев повышения зарплаты, сейчас сферу труда уже меньше "лихорадит", говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследования о ситуации с трудовой занятостью россиян холдинг проводит ежегодно на протяжении последних лет. В опросе текущего года, который проводился в ноябре, приняли участие 1,1 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах и всех типах городов. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России.
"В текущем году ситуация на рынке труда вступила в период некоего посткризисного восстановления. Так, за год в два с половиной раза (с 23% до 9%) сократилось число поменявших работу — добровольно или вынужденно. При этом четверо из пяти уволенных (80%) смогли трудоустроиться в течение максимум полутора месяцев, чего не наблюдалось в предыдущие годы", — говорится в релизе по итогам опроса.
Кто-то теряет, кто-то находит
"На фоне стабилизирующейся ситуации, однако, как никогда за последние семь лет увеличилась — до 29% — доля респондентов, которые признались в том, что не работают в настоящее время и не работали в последние полгода. В докризисные годы этот показатель держался на уровне 10-12%", — продолжает холдинг. Столь высокий показатель может объясняться увеличением числа неработающих среди молодежи до 24 лет (42%).
Одновременно на фоне роста числа неработающих "Ромир" наблюдает улучшение ситуации с поиском работы у тех, кто ее поменял. "Так, за неделю смогли трудоустроиться 22% уволенных сотрудников. Для более чем половины (58%) поиски работы заняли от двух до шести недель и увенчались успехом", — говорится в исследовании.
В прошлом году в поиске работы находилось 29% от числа людей, сменивших работу за последние полгода, в 2015 году — 28%. Не искали работу после увольнения в прошлом году 10%, годом ранее — 6%.
Сокращения и зарплаты
В частности, о сокращении штата компании в текущем году заявили 10% из числа стабильно работающих последние полгода опрошенных, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 24%, а в 2015 году — 39%. Правда, о расширении штата сообщили 3% респондентов против 6% в прошлом году и 9% — в 2015 году. В 2014 году о сокращениях персонала в компании говорили 8% респондентов, об увеличении числа сотрудников — 1%.
"Таким образом, согласно результатам последнего опроса, можно констатировать стабилизацию ситуации на рынке труда. Его меньше лихорадит, что сказывается на сокращении числа уволившихся или уволенных сотрудников. Никогда еще не была столь высокой (80%) доля успешно трудоустроившихся в течение полутора месяцев после увольнения. Стабилизируется и ситуация внутри компаний. Амплитуда изменений идет на убыль", — говорится в исследовании.
"Меньше сокращений персонала и зарплат, хотя и роста зарплат и расширения штата наблюдается меньше, чем в предыдущие два года. Рынок труда постепенно возвращается к докризисным показателям", — заключает "Ромир".