РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Глава Рыбного союза дал прогноз по ценам на икру перед Новым годом

05:0205.12.2017
(обновлено: 05:19 05.12.2017)
06895
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКрасная икра. Архивное фотоКрасная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Торговые сети вскоре начнут проводить акции и делать скидки на красную икру и премиальную рыбу, так как в преддверии Нового года это привлечет покупателей и увеличит продажи, считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

По его мнению, в целом, причина роста цен в последние месяцы на эти товары состоит в высокой активности западных покупателей, которые предлагают более выгодные цены российским рыбакам и в неотрегулированности рынка на государственном уровне внутри страны.

Начнутся скидки

По мнению Гудкова, повышающие цену факторы на икру и рыбу "уже отыграны".

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Дед Мороз рассказал, что дети просят на Новый год
"Ни одного фактора, который мог бы приводить к повышению цен на рыбу и красную икру мы уже не видим. Сейчас будут другие факторы — активность розничных сетей, которые должны привлекать потребителя, а чем, как не скидками", — сказал исполнительный директор.

Он объяснил, что это не спонтанный ход, и вариант того, что ценники снизятся "уже заложен в цену".

"Когда вы подписываете долгосрочный контракт с федеральным ритейлером, то оговариваются условия маркетинговых акций, это выгодно и производителям и торговым сетям, привлечь внимание к своему бренду. И перед Новым годом все всегда хотят при повышающемся спросе быть лояльными к своему потребителю", — добавил Гудков.

По его мнению, невыгодно снижать цены "производителям, которые делают свою продукцию без имени, без бренда".

Покупка автомобиля
© Depositphotos / mangostock
"Черная госпятница". Какие скидки получат покупатели машин в новом году
Кроме того, эксперт прогнозирует, что и после Нового года цены не поползут дальше, а останутся на текущем уровне.

"Обычно причинами повышения цен является недостаточный объем путины и курс национальной валюты. Если курс валюты сильно не меняется, а путина идет стабильно, то цены стабильны", — рассказал Гудков.

Он объяснил, что "путина была в этом году нормальная, а всплеск цен по икре был из-за высокого спроса на японском рынке. Соответственно, несмотря на нашу российскую очень удачную в целом по стране путину, по красной икре и лососевым — кижуч, нерка — основные продажи были за границу, и цена выросла".

"Но эти факторы уже повлияли, и цена сформировалась", — добавил специалист.

Цена без границ

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel на Роза Хутор
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Такое бывает: как отдохнуть в Новый год недорого
Гудков полагает, что цены на икру и рыбу росли, потому что "иностранные покупатели более платежеспособны, чем российские, соответственно, иностранные оптовые компании готовы заплатить чуть-чуть больше, чем российские".

"Мы переживаем — почему в Россию рыба не едет? Но это обязанность государства — создать такие условия, чтобы рыбаку было выгодно продать в Россию", — считает эксперт.

"Для этого есть разные механизмы — пошлины, сборы, реклама. Механизм распределения квот. Природные ресурсы — это собственность государства. Государство, как сейчас, может раздавать природные ресурсы тому, кто работает максимально на свою прибыль, а может поставить одним из условий, что мы дадим природные ресурсы вылавливать, продавать и получать прибыль тому, кто больше половины от выловленного поставит на внутренний рынок", — продолжает специалист.

Он считает, что "вопрос о том, что у нас с ценами — это не к рыбакам и не к предприятиям, которые работают на внутреннем рынке".

"Посмотрите на рынок свинины и мяса птицы — там цены не растут. Правительство много лет занималось национальной программой. А рыбой — ни одного года", — утверждает Гудков.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена