Глава Рыбного союза дал прогноз по ценам на икру перед Новым годом

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Торговые сети вскоре начнут проводить акции и делать скидки на красную икру и премиальную рыбу, так как в преддверии Нового года это привлечет покупателей и увеличит продажи, считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

По его мнению, в целом, причина роста цен в последние месяцы на эти товары состоит в высокой активности западных покупателей, которые предлагают более выгодные цены российским рыбакам и в неотрегулированности рынка на государственном уровне внутри страны.

Начнутся скидки

По мнению Гудкова, повышающие цену факторы на икру и рыбу "уже отыграны".

"Ни одного фактора, который мог бы приводить к повышению цен на рыбу и красную икру мы уже не видим. Сейчас будут другие факторы — активность розничных сетей, которые должны привлекать потребителя, а чем, как не скидками", — сказал исполнительный директор.

Он объяснил, что это не спонтанный ход, и вариант того, что ценники снизятся "уже заложен в цену".

"Когда вы подписываете долгосрочный контракт с федеральным ритейлером, то оговариваются условия маркетинговых акций, это выгодно и производителям и торговым сетям, привлечь внимание к своему бренду. И перед Новым годом все всегда хотят при повышающемся спросе быть лояльными к своему потребителю", — добавил Гудков.

По его мнению, невыгодно снижать цены "производителям, которые делают свою продукцию без имени, без бренда".

Кроме того, эксперт прогнозирует, что и после Нового года цены не поползут дальше, а останутся на текущем уровне.

"Обычно причинами повышения цен является недостаточный объем путины и курс национальной валюты. Если курс валюты сильно не меняется, а путина идет стабильно, то цены стабильны", — рассказал Гудков.

Он объяснил, что "путина была в этом году нормальная, а всплеск цен по икре был из-за высокого спроса на японском рынке. Соответственно, несмотря на нашу российскую очень удачную в целом по стране путину, по красной икре и лососевым — кижуч, нерка — основные продажи были за границу, и цена выросла".

"Но эти факторы уже повлияли, и цена сформировалась", — добавил специалист.

Цена без границ

Гудков полагает, что цены на икру и рыбу росли, потому что "иностранные покупатели более платежеспособны, чем российские, соответственно, иностранные оптовые компании готовы заплатить чуть-чуть больше, чем российские".

"Мы переживаем — почему в Россию рыба не едет? Но это обязанность государства — создать такие условия, чтобы рыбаку было выгодно продать в Россию", — считает эксперт.

"Для этого есть разные механизмы — пошлины, сборы, реклама. Механизм распределения квот. Природные ресурсы — это собственность государства. Государство, как сейчас, может раздавать природные ресурсы тому, кто работает максимально на свою прибыль, а может поставить одним из условий, что мы дадим природные ресурсы вылавливать, продавать и получать прибыль тому, кто больше половины от выловленного поставит на внутренний рынок", — продолжает специалист.

Он считает, что "вопрос о том, что у нас с ценами — это не к рыбакам и не к предприятиям, которые работают на внутреннем рынке".

"Посмотрите на рынок свинины и мяса птицы — там цены не растут. Правительство много лет занималось национальной программой. А рыбой — ни одного года", — утверждает Гудков.