На "дальневосточных гектарах" на Камчатке создадут этническую деревню

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек — РИА Новости. Члены родовой общины ительменов, коренного малочисленного народа Камчатки, планируют открыть этническую деревню на своих "дальневосточных гектарах", сообщает пресс-служба минвостокразвития.
4.0%Конечно! Уже подаю заявку
10.3%В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого
33.9%А можно полгектара, но в Сочи?
32.1%Это все авантюра какая-то
19.7%Спасибо, лучше уж вы к нам
Землю для туристического проекта выбрали в живописном месте — Николаевском сельском поселении Елизовского района. Семья Тихоновых получила пять гектаров и сейчас готовит документы для участия в конкурсе на грант.
"Мы очень долго живем на Камчатке, но до недавнего времени желание иметь свой большой участок земли оставалось мечтой. Семья у нас большая: мы с мужем, четверо взрослых детей, есть внуки. Мы подали заявку одними из первых — даже сомнений не было", — приводит пресс-служба слова получательницы "дальневосточного гектара" Надежды Тихоновой.
Женщина состоит в родовой общине ительменов. Она планирует рассказывать туристам о культуре и традициях этого народа.
"Поставим юрты, обязательно заведем овец, лошадей, коров, верблюда. Кроме того, по проекту здесь будет музей, чтобы люди могли узнать нашу историю и культуру. Будем вкусно кормить блюдами национальной кухни. Обязательно — национальные песни и танцы, а также национальные виды спорта", — добавила Тихонова.
На сегодняшний день Тихоновы уже провели разметку участка и готовят документы для подключения к коммуникациям. Чтобы участок не простаивал, этим летом они собирали на нём дикоросы.
Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило свыше 106,5 тыс. заявлений, около 33 тыс. земельных участков уже передано в пользование, по 5,5 тыс. заявлений уполномоченные органы вынесли положительное решение.