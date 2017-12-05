На "дальневосточных гектарах" на Камчатке создадут этническую деревню

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек — РИА Новости. Члены родовой общины ительменов, коренного малочисленного народа Камчатки, планируют открыть этническую деревню на своих "дальневосточных гектарах", сообщает пресс-служба минвостокразвития.

Хотите ли вы получить дальневосточный гектар? Конечно! Уже подаю заявку

В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого

А можно полгектара, но в Сочи?

Это все авантюра какая-то

Спасибо, лучше уж вы к нам Результаты 4.0% Конечно! Уже подаю заявку

10.3% В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого

33.9% А можно полгектара, но в Сочи?

32.1% Это все авантюра какая-то

19.7% Спасибо, лучше уж вы к нам Все опросы Голосовать

Землю для туристического проекта выбрали в живописном месте — Николаевском сельском поселении Елизовского района. Семья Тихоновых получила пять гектаров и сейчас готовит документы для участия в конкурсе на грант.

"Мы очень долго живем на Камчатке, но до недавнего времени желание иметь свой большой участок земли оставалось мечтой. Семья у нас большая: мы с мужем, четверо взрослых детей, есть внуки. Мы подали заявку одними из первых — даже сомнений не было", — приводит пресс-служба слова получательницы "дальневосточного гектара" Надежды Тихоновой.

Женщина состоит в родовой общине ительменов. Она планирует рассказывать туристам о культуре и традициях этого народа.

"Поставим юрты, обязательно заведем овец, лошадей, коров, верблюда. Кроме того, по проекту здесь будет музей, чтобы люди могли узнать нашу историю и культуру. Будем вкусно кормить блюдами национальной кухни. Обязательно — национальные песни и танцы, а также национальные виды спорта", — добавила Тихонова.

На сегодняшний день Тихоновы уже провели разметку участка и готовят документы для подключения к коммуникациям. Чтобы участок не простаивал, этим летом они собирали на нём дикоросы.

"Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы", — сказала глава минвостокразвития Александр Галушка.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило свыше 106,5 тыс. заявлений, около 33 тыс. земельных участков уже передано в пользование, по 5,5 тыс. заявлений уполномоченные органы вынесли положительное решение.