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Экономика

На "дальневосточных гектарах" на Камчатке создадут этническую деревню

02:1105.12.2017
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© Fotolia / Julia MashkovaКамчатка. Архивное фотоКамчатка. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек — РИА Новости. Члены родовой общины ительменов, коренного малочисленного народа Камчатки, планируют открыть этническую деревню на своих "дальневосточных гектарах", сообщает пресс-служба минвостокразвития.

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Землю для туристического проекта выбрали в живописном месте — Николаевском сельском поселении Елизовского района. Семья Тихоновых получила пять гектаров и сейчас готовит документы для участия в конкурсе на грант.

"Мы очень долго живем на Камчатке, но до недавнего времени желание иметь свой большой участок земли оставалось мечтой. Семья у нас большая: мы с мужем, четверо взрослых детей, есть внуки. Мы подали заявку одними из первых — даже сомнений не было", — приводит пресс-служба слова получательницы "дальневосточного гектара" Надежды Тихоновой.

Женщина состоит в родовой общине ительменов. Она планирует рассказывать туристам о культуре и традициях этого народа.

"Поставим юрты, обязательно заведем овец, лошадей, коров, верблюда. Кроме того, по проекту здесь будет музей, чтобы люди могли узнать нашу историю и культуру. Будем вкусно кормить блюдами национальной кухни. Обязательно — национальные песни и танцы, а также национальные виды спорта", — добавила Тихонова.

На сегодняшний день Тихоновы уже провели разметку участка и готовят документы для подключения к коммуникациям. Чтобы участок не простаивал, этим летом они собирали на нём дикоросы.

Центр поддержки получателей дальневосточного гектара. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Для владельцев "дальневосточных гектаров" создали онлайн-площадку
"Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы", — сказала глава минвостокразвития Александр Галушка.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило свыше 106,5 тыс. заявлений, около 33 тыс. земельных участков уже передано в пользование, по 5,5 тыс. заявлений уполномоченные органы вынесли положительное решение.

Как можно использовать дальневосточный гектар
© РИА Новости, Инфографика
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Как можно использовать дальневосточный гектар

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