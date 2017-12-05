Хайп в стиле ретро: как китайцы возрождают культовые бренды прошлых лет

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В последние несколько лет расклад сил на мировом рынке смартфонов заметно изменился: сейчас шесть из десяти крупнейших игроков — это китайские производители. Cегодняшние лидеры вроде Samsung и Apple уже не чувствуют себя столь уверенно. По прогнозам, именно китайцы, давно научившиеся делать доступные смартфоны с актуальной начинкой, уже через пару лет будут доминировать на рынке.

Nokia 3310 живее всех живых

Но развитие собственных брендов — не единственный фронт наступления для набирающих обороты компаний из Поднебесной. Чтобы упрочить позиции, они покупают убыточные мобильные бренды западных производителей и успешно возвращают к жизни суперпопулярные телефоны прошлых лет.

Одним из символов эпохи ретротелефонов стала Nokia 3310 — таких трубок было продано по всему миру около 126 миллионов штук. На рубеже тысячелетий эта модель была самой востребованной, но с появлением iPhone на смену кнопочным телефонам пришли смартфоны, и Nokia стала стремительно отставать от рынка. Смартфонами Nokia позже занялась Microsoft, наладив выпуск Microsoft Lumia.

Активы же, связанные с выпуском телефонов начального уровня, у корпорации купили финский стартап HMD Global Oy и китайская FIH Mobile ("дочка" многолетнего партнера Apple — Foxconn Technology Group) всего за 350 миллионов долларов.

В феврале 2017-го нынешние владельцы бренда вывели на рынок обновленную Nokia 3310, которая произвела настоящий фурор. И хотя продажи новинки оказались почти втрое ниже, чем у лидеров рынка, производители остались довольны. Эффект Nokia 3310 оказался достигнут: с ее помощью удалось привлечь любителей "старой школы" на Западе и молодежь в развивающихся странах, взявшую курс на минимализм.

Аналитики указывают, что на рынке формируется новый тренд, связанный с так называемой цифровой интоксикацией: пользователи просто устали от огромного количества похожих друг на друга смартфонов с обилием функций и приложений.

Но еcли для потребителей это информационный детокс и ностальгия, то для владельцев бренда апгрейд хитовой новинки — мощный пиар-ход и еще один инструмент влияния на глобальном рынке.

Blackberry и Alcatel в руках у TCL

Еще одна марка, восставшая из пепла, — Blackberry. Эти устройства с полноценной клавиатурой в свое время были статусным приобретением и мечтой всех деловых людей.

Сама Blackberry уже давно забыла о том, что такое прибыль. В прошлом году ее чистый убыток превысил один миллиард долларов, а доля на мировом рынке вплотную приблизилась к нулю.

Исправить положение дел взялась китайская TCL Communication, которая купила бренд и по чертежам инженеров Blackberry создала новую модель — Blackberry KeyOne, совместившую в себе сенсорный экран и полноценную клавиатуру.

Гаджет произвел настоящий фурор на февральском Mobile World Congress в Барселоне, а в ноябре поступил в продажу в России.

© AP Photo / Manu Fernandez Смартфон Blackberry KeyOne © AP Photo / Manu Fernandez Смартфон Blackberry KeyOne

Интересно, что та же TCL, которая входит в группу TCL Corporation — производителя телевизоров, стиральных машин и другой бытовой техники и электроники, успела также закрепить за собой принадлежавший французам и умиравший Alcatel.

Lenovo и Motorola Razr V3

Аналитики отмечают: неизвестно, как бы сложилась судьба Alcatel, не возьми его под крыло TCL. Кнопочные телефоны этой марки привлекали покупателей надежностью и низкой ценой, а новая линейка OneTouch укрепилась в бюджетном сегменте сенсорных смартфонов, которым пренебрегли Samsung и другие лидеры рынка.

Возродить былую славу Motorola — американского пионера рынка мобильных телефонов — взялась китайская Lenovo, третий по величине производитель смартфонов в мире. Его она купила в 2014 году и уже выпустила под брендом Motorola смартфоны Moto G5 и G5 Plus.

Впрочем, сделать ставку Lenovo собирается на знаменитые раскладушки. Наиболее вероятный кандидат, который обретет новое воплощение, — хит середины нулевых Motorola Razr V3. С 2004 года, когда культовая раскладушка с толщиной корпуса 13,9 миллиметра увидела свет, было продано более 130 миллионов таких телефонов, что позволило даже побить рекорд Nokia 3310 (126 миллионов штук).

© AP Photo / Ben Margot Телефон Motorola Razr V3 © AP Photo / Ben Margot Телефон Motorola Razr V3

"Razr был абсолютным хитом, и поклонники Motorola это помнят. Мы же сейчас будем думать о том, как сыграть на этом", — сообщил гендиректор Lenovo Ян Юаньцин на Mobile World Congress в этом году.

Если все пойдет как надо, за счет Motorola Lenovo сумеет подправить собственное положение дел. Cейчас один из тяжеловесов рынка ПК изо всех сил стремится добиться аналогичного успеха в сегменте смартфонов: за последний квартал выручка его мобильного подразделения в годовом исчислении упала на 23%.

Наблюдатели уверены: в дальнейшем китайские производители, осуществляющие стремительную экспансию на внешние рынки, будут все активнее цепляться за "старую школу". В условиях, когда рынок перенасыщен, поглощение полюбившихся всем западных брендов — вполне действенный метод укрепления позиций. Уже в скором времени предприимчивые китайцы могут подхватить таких слабеющих игроков, как, например Sony и HTС.