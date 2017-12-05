РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Хайп в стиле ретро: как китайцы возрождают культовые бренды прошлых лет

08:0005.12.2017
013551
© AFP 2017 / Josep LagoПрезентация смартфона Nokia 3310 в БарселонеПрезентация смартфона Nokia 3310 в Барселоне
© AFP 2017 / Josep Lago

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В последние несколько лет расклад сил на мировом рынке смартфонов заметно изменился: сейчас шесть из десяти крупнейших игроков — это китайские производители. Cегодняшние лидеры вроде Samsung и Apple уже не чувствуют себя столь уверенно. По прогнозам, именно китайцы, давно научившиеся делать доступные смартфоны с актуальной начинкой, уже через пару лет будут доминировать на рынке.

Гендиректор Microsoft Стив Балмер демонстрирует телефон Nokia с новой мобильной платформой Windows Phone 8
© REUTERS / Robert Galbraith
Медленная смерть Windows Phone: как Microsoft проиграла битву за смартфоны
Но развитие собственных брендов — не единственный фронт наступления для набирающих обороты компаний из Поднебесной. Чтобы упрочить позиции, они покупают убыточные мобильные бренды западных производителей и успешно возвращают к жизни суперпопулярные телефоны прошлых лет. 

Nokia 3310 живее всех живых 

Одним из символов эпохи ретротелефонов стала Nokia 3310 — таких трубок было продано по всему миру около 126 миллионов штук. На рубеже тысячелетий эта модель была самой востребованной, но с появлением iPhone на смену кнопочным телефонам пришли смартфоны, и Nokia стала стремительно отставать от рынка. Смартфонами Nokia позже занялась Microsoft, наладив выпуск Microsoft Lumia.

CC BY-SA 4.0 / Multicherry / Composite showing all sides of a Nokia 3310 mobile phone in its original grey case, bought in June 2001 Телефон Nokia 3310
CC BY-SA 4.0 / Multicherry / Composite showing all sides of a Nokia 3310 mobile phone in its original grey case, bought in June 2001
Телефон Nokia 3310

Активы же, связанные с выпуском телефонов начального уровня, у корпорации купили финский стартап HMD Global Oy и китайская FIH Mobile ("дочка" многолетнего партнера Apple  — Foxconn Technology Group) всего за 350 миллионов долларов.

В феврале 2017-го нынешние владельцы бренда вывели на рынок обновленную Nokia 3310, которая произвела настоящий фурор. И хотя продажи новинки оказались почти втрое ниже, чем у лидеров рынка, производители остались довольны. Эффект Nokia 3310 оказался достигнут: с ее помощью удалось привлечь любителей "старой школы" на Западе и молодежь в развивающихся странах, взявшую курс на минимализм.

Аналитики указывают, что на рынке формируется новый тренд, связанный с так называемой цифровой интоксикацией: пользователи просто устали от огромного количества похожих друг на друга смартфонов с обилием функций и приложений.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезентация обновленной Nokia 3310 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Презентация обновленной Nokia 3310 в Москве

Но еcли для потребителей это информационный детокс и ностальгия, то для владельцев бренда апгрейд хитовой новинки — мощный пиар-ход и еще один инструмент влияния на глобальном рынке. 

Blackberry и Alcatel в руках у TCL

Еще одна марка, восставшая из пепла, — Blackberry. Эти устройства с полноценной клавиатурой в свое время были статусным приобретением и мечтой всех деловых людей.

© Flickr / honouСмартфоны Blackberry
© Flickr / honou
Смартфоны Blackberry

Сама Blackberry уже давно забыла о том, что такое прибыль. В прошлом году ее чистый убыток превысил один миллиард долларов, а доля на мировом рынке вплотную приблизилась к нулю.

Исправить положение дел взялась китайская TCL Communication, которая купила бренд и по чертежам инженеров Blackberry создала новую модель — Blackberry KeyOne, совместившую в себе сенсорный экран и полноценную клавиатуру.

Гаджет произвел настоящий фурор на февральском Mobile World Congress в Барселоне, а в ноябре поступил в продажу в России.

© AP Photo / Manu FernandezСмартфон Blackberry KeyOne
© AP Photo / Manu Fernandez
Смартфон Blackberry KeyOne

Интересно, что та же TCL, которая входит в группу TCL Corporation — производителя телевизоров, стиральных машин и другой бытовой техники и электроники, успела также закрепить за собой принадлежавший французам и умиравший Alcatel.

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь о время презентации смартфона Xiaomi Note. 15 января 2015
© AP Photo / Ng Han Guan
Миссия выполнима: как китайцы сражаются за глобальный рынок смартфонов
Аналитики отмечают: неизвестно, как бы сложилась судьба Alcatel, не возьми его под крыло TCL. Кнопочные телефоны этой марки привлекали покупателей надежностью и низкой ценой, а новая линейка OneTouch укрепилась в бюджетном сегменте сенсорных смартфонов, которым пренебрегли Samsung и другие лидеры рынка. 

Lenovo и Motorola Razr V3

Возродить былую славу Motorola — американского пионера рынка мобильных телефонов — взялась китайская Lenovo, третий по величине производитель смартфонов в мире. Его она купила в 2014 году и уже выпустила под брендом Motorola смартфоны Moto G5 и G5 Plus.

Впрочем, сделать ставку Lenovo собирается на знаменитые раскладушки. Наиболее вероятный кандидат, который обретет новое воплощение, — хит середины нулевых Motorola Razr V3. С 2004 года, когда культовая раскладушка с толщиной корпуса 13,9 миллиметра увидела свет, было продано более 130 миллионов таких телефонов, что позволило даже побить рекорд Nokia 3310 (126 миллионов штук).

© AP Photo / Ben MargotТелефон Motorola Razr V3
© AP Photo / Ben Margot
Телефон Motorola Razr V3

"Razr был абсолютным хитом, и поклонники Motorola это помнят. Мы же сейчас будем думать о том, как сыграть на этом", — сообщил гендиректор Lenovo Ян Юаньцин на Mobile World Congress в этом году.

Презентация телефона Vertu. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
Блеск и нищета Vertu: как разорился производитель супердорогих телефонов

Если все пойдет как надо, за счет Motorola Lenovo сумеет подправить собственное положение дел. Cейчас один из тяжеловесов рынка ПК изо всех сил стремится добиться аналогичного успеха в сегменте смартфонов: за последний квартал выручка его мобильного подразделения в годовом исчислении упала на 23%.

Наблюдатели уверены: в дальнейшем китайские производители, осуществляющие стремительную экспансию на внешние рынки, будут все активнее цепляться за "старую школу". В условиях, когда рынок перенасыщен, поглощение полюбившихся всем западных брендов — вполне действенный метод укрепления позиций. Уже в скором времени предприимчивые китайцы могут подхватить таких слабеющих игроков, как, например Sony и HTС.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена