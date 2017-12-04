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Экономика

Низкий урожай: достанутся ли россиянам абхазские мандарины

21:3804.12.2017
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© Sputnik / Томас ТхайцукПерейти в фотобанкМандариновые деревья. Архивное фото.Мандариновые деревья. Архивное фото.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Урожай абхазских мандаринов в нынешнем году снизился вдвое по сравнению с прошлым, сообщает Sputnik Абхазия.

Мандарины на прилавке магазина
© AP Photo / Pavel Golovkin
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В Абхазии в самом разгаре сбор мандаринов. Температура в республике — около 20 градусов тепла. На плантации площадью 91 гектар, где работает Sputnik главный инженер агрохозяйства Григорий Боян, растет 42 тысячи деревьев, и больше половины плодов с них уже успели собрать.

"По прогнозу, через несколько дней может пойти дождь, поэтому надо успеть собрать все. Больше половины уже собрано. Мороз в минус 1 градус может причинить вред плодам, если они останутся на деревьях до похолодания, то почернеют и уже не будут годны к продаже и употреблению", — отметил он.

На предприятии работает пять бригад сборщиков мандаринов из 16 человек. Каждое утро их доставляют к месту работы на двух автобусах.
"Раньше я никогда не видела мандариновые деревья. Мы же их только на столе видим. Удивилась, что они такие высокие, мне казалось, они пониже", — рассказала Sputnik сборщица Елена Удовинчук, приехавшая на сезонные заработки из Славянска.

Хурма. Архивное фото
© Fotolia / la_vanda
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Люди, работающие на плантации, прибыли из разных мест: Украины, самопровозглашенной ЛНР, Чечни, Краснодарского края и окрестных сел. Нормой сбора считается 200 килограммов в день на человека — порядка 14 или 15 ящиков, но лучшие работники могут собрать до 35 ящиков в день. При этом за каждый собранный ящик плодов платят 50 рублей, уточнил Боян.

Одна из главных причин неурожая мандаринов — нашествие мраморного клопа, портящего завязи. Причем насекомое не поедает фрукты, а именно портит их — вредитель высасывает сок, и в результате плоды становятся твердыми и безвкусными. Несмотря на то, что крупные сельхозпредприятия смогли вовремя принять меры для борьбы с клопами, многие сельские жители упустили нужный момент для лечения деревьев.

"Мы, например, не только свою плантацию обработали, но и всю прилегающую лесополосу. Вместо обычных трех, провели обработку пять раз", — рассказал Боян.

Ящик с яблоками
© Fotolia / ShiningBlack
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Власти республики и международные организации потратили на борьбу с вредителем около 25 миллионов рублей, но это не принесло ожидаемых результатов. Однако уже сейчас заготовлены ядохимикаты и феромонные ловушки для того, чтобы сдерживать распространение мраморного клопа весной следующего года.

Кроме нашествия вредителей, на объемах урожая мандаринов негативно сказались и погодные аномалии. "В апреле-мае, в период цветения мандаринов, в Абхазии пошел холодный дождь. Для людей это не ощутимо, но для деревьев в цвету — пагубно", — подчеркнул Боян. По словам агронома, в текущем году на плантации рассчитывают собрать 300 тонн мандаринов — обычно этот показатель достигает 600-700 тонн.

О резком падении экспорта цитрусовых свидетельствуют и данные государственного таможенного комитета Абхазии — например, в ноябре 2017 года он был в 2,5 раза ниже, чем в предыдущем году. Тогда за месяц вывезли более 3,5 тысяч тонн продукции, а сейчас — меньше полутора тысяч тонн.

Общий объем урожая цитрусовых в текущем году, по оценкам министерства сельского хозяйства Абхазии, составит около 16 тысяч тонн, в то время как в прошлом году республика экспортировала 27 тысяч тонн плодов.

При этом настоящие абхазские мандарины появляются на прилавках не раньше ноября, рассказал Боян. "То, что продается раньше этого времени, например, в октябре, точно не наши. Не объяснишь всем, что в Абхазии только в первых числах ноября начинается сбор", — сказал он.

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© Flickr / liz west
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По словам агронома, абхазские мандарины по вкусовым качествам превосходят марокканские. "Мы применяем минимум ядохимикатов, столько сколько надо, не гонимся за урожайностью и не превышаем допустимые нормы", — подчеркнул он. Стоимость мандаринов для постоянных оптовых покупателей составляет от 25 до 40 рублей за килограмм.

Организованная в июне при министерстве сельского хозяйства республики компания "Абхазпродэкспорт" закупает цитрусовые у населения по цене от 22 до 35 рублей за килограмм, рассказал глава предприятия Амиран Лагвилава. "Мы подписали большой контракт на территории крупнейшей продовольственной базы России "Фуд сити", и мы будем реализовывать продукцию через площадку, которая создана на "Фуд сити", — рассказал он. По его словам, цель "Абхазпродэкспорта" — не получение прибыли, а поддержка крестьян.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Asker Druzhban
к нам уже завозят мандарины из абхазии, только они ещё кисловатые.
21:42
04.12.2017
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