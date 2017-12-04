"ВТБ 24" предупредил о возможных ошибках при операциях по картам

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "ВТБ 24" предупреждает о возможном возникновении ошибок при проведении операций по картам в терминалах сторонних банков, сообщает при звонке в колл-центр банка автоответчик.

При этом, как сообщили в пресс-службе ВТБ, все системы работают в штатном режиме, проблем в работе терминалов не наблюдается.

В понедельник о возможных проблемах при использовании карт предупредил также Сбербанк. Со сложностями могли столкнуться держатели карт разных банков при "операциях на терминалах и в торговых сетях".

При звонке в call-центр Сбербанка автоответчик сообщал, что по некоторым банковским картам "было зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям". В банке пообещали вернуть деньги на счет.

Позднее Сбербанк сообщил об устранении неполадок.