В арктическом регионе Якутии намерены создать более 4,5 тысячи рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Реконструкция морского порта в посёлке Тикси и строительство Жатайской судоверфи позволит создать в арктическом регионе Якутии более 4,5 тысяч новых рабочих мест, сказал глава Якутии Егор Борисов на пленарном заседании VII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который открылся сегодня в Санкт-Петербурге.

"Всего к 2030 году доходы местных бюджетов оценочно увеличатся в 1,7 раза. К 2025 году мультипликативный эффект только от развития горнодобывающей промышленности арктических территорий Якутии обеспечит создание не менее 1 500 новых рабочих мест в горнодобывающей промышленности и более 3 тысяч — в сопутствующих отраслях. Кроме того, по нашим прогнозам зависимость России от импорта олова, редких и редкоземельных металлов снизится", — сказал Борисов.

По его словам, пик развития морского порта Тикси пришёлся на середину 80-х годов. "В 1987 году там было переработано 860 тысяч тонн грузов, трудилось от 200 до 350 человек. В настоящее время производственные мощности порта используются менее чем на 3-5%. Наша задача — выйти на уровень переработки грузов времён СССР", — отметил Борисов.

Реконструкция морского порта Тикси обеспечит безопасный заход в порт морских судов с осадкой до 10 метров и позволит довести объем грузопереработки до 300 тысяч тонн в год. На Жатайской судоверфи, реконструируемой на базе Жатайского судоремонтно-судостроительного завода, будет создано около 1 300 рабочих мест. В проект реконструкции вложено 5,75 миллиарда рублей, из них 4,1 миллиарда рублей выделены из федерального бюджета в рамках государственной программы развития Арктики, добавил глава Якутии.

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