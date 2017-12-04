Банки обсуждают вопрос присвоения россиянам ID для получения скидок

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рабочая группа при ассоциации "Финтех" обсуждает на протяжении нескольких месяцев вопрос присвоения гражданам уникального идентификатора (ID) для получения скидок в аптеках и магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, который состоит в этой рабочей группе.

"Сбербанк состоит в рабочей группе, и мы активно участвуем в этой инициативе (присвоения гражданам уникального идентификатора — ред.) Данный вопрос обсуждается внутри рабочей группы АФТ (ассоциации "Финтех" — ред.) уже несколько месяцев", — сказал официальный представитель крупнейшего российского банка.

В Сбербанке отметили, что продолжат активно участвовать в обсуждении этой темы. "В настоящий момент концепция этого проекта еще только прорабатывается, поэтому говорить о каких-то конкретных формах участия рано", — ответили там на вопрос о том, планирует ли Сбербанк участвовать в этом проекте.

В банке отметили, что рассматриваются разные подходы, включая использование уже существующих идентификаторов.

"Техническая реализация, в том числе вопросы безопасности, будут прорабатываться после утверждения концепции проекта. Мы фокусируемся на тех возможностях, которые может принести реализация данной инициативы. Анализ рисков можно будет провести после утверждения концепции проекта, а также начала проработки технической реализации", — сказали в Сбербанке.

Ассоциация "Финтех" учреждена в конце 2016 года. В ассоциацию входят Банк России, ряд крупных банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, "Альфа банк" и Газпромбанк, а также Национальная система платежных карт (НСПК). Целью ассоциации является разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики РФ.