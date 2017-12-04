Смог ли Греф за десять лет научить "слона танцевать"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Реформатор Герман Греф, возглавив Сбербанк в декабре 2007 года, образно описывая грядущее развитие банка, пообещал, что научит "слона танцевать". Экономисты считают, что в целом ему это удалось — достижения Грефа в крупнейшем российском банке налицо.
"За десять лет, безусловно, Сбербанк стал другим. Герман Греф, действительно заставил танцевать слона. Никто не может отрицать, что мы видим совершенно другой формат работы банка", — выразил свою точку зрения глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.
Акционеры переизбирали Грефа на пост президента Сбербанка уже трижды — его нынешние полномочия истекают в 2019 году.
10 лет спустя
"Это минимальные три задачи, на пути их решения возникла еще четвертая — это развитие новых финансовых технологий. Потому что когда Герман Оскарович приходил в Сбербанк, эта тема была не на слуху, неактуальна и никто ею не занимался", — сказал РИА Новости Вьюгин. Результат, по его словам, налицо – все эти проблемы удалось решить.
Лисоволик из ЕАБР признался, что доволен качеством и скоростью сервиса Сбербанка как клиент. Особенно он отмечает, что Сбербанку удалось автоматизировать оплату коммунальных платежей.
Главное достижение Грефа на должности главы Сбербанка заключается в том, что он, управляя банком-монополистом на российском финансовом рынке, провел блестящие реформы, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Можно было просто почивать на лаврах и выжимать все бонусы от этого преимущества, но он взялся за перестройку работы банка, многие процессы оптимизировал, изменил бизнес-модель работы организации и выбрал за ключевое направление технологизацию, внедрение новых финансовых технологий, новые финансовые услуги, проектные офисы", — перечисляет Аксаков.
"В отличие от большинства госбанков, Сбербанк не являлся получателем государственной поддержки в последние кризисные годы, более того – оставался прибыльным и продолжает демонстрировать один из лучших показателей возврата на капитал в экономическом цикле (through the cycle) в банковском секторе. Конкурировать со Сбербанком становится все сложнее", — сказала Трофимова РИА Новости.
Работа над ошибками
"Это существенные затраты на "кредитный конвейер". На самом деле, фактически пришлось заново инвестировать в создание более современных систем обработки данных и определения качества заемщиков. Был такой не очень удачный шаг. Кроме того, до сих пор пока немало офисов Сбербанка, в которых большие очереди", — добавил он.
Какие-то стратегические и управленческие решения оправдывают ожидания, какие-то – нет. Решения второго рода не обязательно являются ошибками руководства Сбербанка, возможно – когда они принимались, вся совокупность объективных факторов свидетельствовала в их пользу, парирует вице-президент, старший кредитный специалист Moody's Ольга Ульянова.
"В числе решений, которые не в полной мере оправдали ожидания, можно было бы назвать покупку Volksbank International в Австрии. Этот проект совпал по времени с ужесточением регулирования в европейских странах, циклом низких ставок, а также наложением международных санкций на сам Сбербанк, что ограничило долгосрочные перспективы развития бизнеса банка в Европе", — пояснила она.
"Реально мы видим очень хорошую динамику последние два квартала. В Сбербанке идет существенный прирост портфеля именно по малому бизнесу. Я разговаривал с менеджерами банка, когда у них существенная часть премии стала зависеть от динамики кредитования малого бизнеса, они стали очень креативно работать и по предодобренным кредитам и ввели другие механизмы по оценке рисков для МСБ", — сказал Калинин.
Генерация прибыли
За десять лет капитализация Сбербанка в рублевом выражении выросла больше, чем вдвое — до почти 5 триллионов рублей против 2 триллионов рублей на конец 2007 года. Однако в долларовом эквиваленте из-за обвалов рубля капитализация немного снизилась — с 93 миллиардов до 84 миллиардов долларов.
"Мы ожидаем, что его лидирующие позиции по прибыльности будут сохранены как минимум в ближайшие два-три года", — отметила она.
Прибыль Сбербанка по МСФО 10 лет назад колебалась в сумме около 100 миллиардов рублей в год, а в 2017 году, по оценкам Moody's, она превысит 700 миллиардов рублей.
Но гораздо важнее то, что финансовый результат банка за последние годы стал менее волатильным и устойчивым к кризисным циклам, подчеркивает старший кредитный специалист Moody's.
Успех Сбербанка во многом связан умением подобрать команду и со ставкой на человеческий капитал. "Постоянное развитие, совершенствование персонала — действительно было внедрено в Сбербанке под руководством Грефа. Это очень важно, и становится стандартом управления компанией на современной этапе", — отметил Лисоволик.