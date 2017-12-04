Смог ли Греф за десять лет научить "слона танцевать"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Реформатор Герман Греф, возглавив Сбербанк в декабре 2007 года, образно описывая грядущее развитие банка, пообещал, что научит "слона танцевать". Экономисты считают, что в целом ему это удалось — достижения Грефа в крупнейшем российском банке налицо.

"Грефу удалось достичь достаточно многого — по качеству работы с клиентами, по целому ряду параметров Сбербанк вышел в лидеры в банковской системе РФ, а по ряду параметров даже претендует на высокую конкурентоспособность на мировом уровне. Это во многом отражено и в том, как инвесторы оценивают Сбербанк с точки зрения динамики курса акций", — отмечает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

"За десять лет, безусловно, Сбербанк стал другим. Герман Греф, действительно заставил танцевать слона. Никто не может отрицать, что мы видим совершенно другой формат работы банка", — выразил свою точку зрения глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

Акционеры переизбирали Грефа на пост президента Сбербанка уже трижды — его нынешние полномочия истекают в 2019 году.

10 лет спустя

Когда Греф пришел в Сбербанк, то там были три основных проблемы: — перестройка IT-системы, которая соединила бы все офисы в единый банк для клиента, повышение качества менеджмента и персонала, а также реновация офисов, вспоминает председатель совета директоров "Сафмар Финансовые инвестиции", экс-первый зампред ЦБ РФ Олег Вьюгин.

"Это минимальные три задачи, на пути их решения возникла еще четвертая — это развитие новых финансовых технологий. Потому что когда Герман Оскарович приходил в Сбербанк, эта тема была не на слуху, неактуальна и никто ею не занимался", — сказал РИА Новости Вьюгин. Результат, по его словам, налицо – все эти проблемы удалось решить.

Лисоволик из ЕАБР признался, что доволен качеством и скоростью сервиса Сбербанка как клиент. Особенно он отмечает, что Сбербанку удалось автоматизировать оплату коммунальных платежей.

Главное достижение Грефа на должности главы Сбербанка заключается в том, что он, управляя банком-монополистом на российском финансовом рынке, провел блестящие реформы, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Можно было просто почивать на лаврах и выжимать все бонусы от этого преимущества, но он взялся за перестройку работы банка, многие процессы оптимизировал, изменил бизнес-модель работы организации и выбрал за ключевое направление технологизацию, внедрение новых финансовых технологий, новые финансовые услуги, проектные офисы", — перечисляет Аксаков.

Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова обращает внимание на то, что наиболее серьезная трансформация Сбербанка связана с его восприятием не только клиентами, но и инвесторами. По ее словам, при сохранении формальных атрибутов госбанка, де-факто команде Грефа удалось выстроить рыночного игрока с высоким уровнем именно собственной кредитоспособности.

"В отличие от большинства госбанков, Сбербанк не являлся получателем государственной поддержки в последние кризисные годы, более того – оставался прибыльным и продолжает демонстрировать один из лучших показателей возврата на капитал в экономическом цикле (through the cycle) в банковском секторе. Конкурировать со Сбербанком становится все сложнее", — сказала Трофимова РИА Новости.

Работа над ошибками

Конечно, за десять лет не обошлось и без ошибок, но Греф никогда не стеснялся их признавать, продолжает Вьюгин.

"Это существенные затраты на "кредитный конвейер". На самом деле, фактически пришлось заново инвестировать в создание более современных систем обработки данных и определения качества заемщиков. Был такой не очень удачный шаг. Кроме того, до сих пор пока немало офисов Сбербанка, в которых большие очереди", — добавил он.

Какие-то стратегические и управленческие решения оправдывают ожидания, какие-то – нет. Решения второго рода не обязательно являются ошибками руководства Сбербанка, возможно – когда они принимались, вся совокупность объективных факторов свидетельствовала в их пользу, парирует вице-президент, старший кредитный специалист Moody's Ольга Ульянова.

"В числе решений, которые не в полной мере оправдали ожидания, можно было бы назвать покупку Volksbank International в Австрии. Этот проект совпал по времени с ужесточением регулирования в европейских странах, циклом низких ставок, а также наложением международных санкций на сам Сбербанк, что ограничило долгосрочные перспективы развития бизнеса банка в Европе", — пояснила она.

В отношении кредитования малого бизнеса в России сейчас происходят очень серьезные позитивные изменения, высказал точку зрения бизнеса глава "Опоры России" Калинин.

"Реально мы видим очень хорошую динамику последние два квартала. В Сбербанке идет существенный прирост портфеля именно по малому бизнесу. Я разговаривал с менеджерами банка, когда у них существенная часть премии стала зависеть от динамики кредитования малого бизнеса, они стали очень креативно работать и по предодобренным кредитам и ввели другие механизмы по оценке рисков для МСБ", — сказал Калинин.

Генерация прибыли

За десять лет капитализация Сбербанка в рублевом выражении выросла больше, чем вдвое — до почти 5 триллионов рублей против 2 триллионов рублей на конец 2007 года. Однако в долларовом эквиваленте из-за обвалов рубля капитализация немного снизилась — с 93 миллиардов до 84 миллиардов долларов.

Результаты деятельности Сбербанка видны при оценке его финансовых показателей — сохранения качества активов, прибыльности и адекватности капитала на уровне выше, чем в целом по банковскому сектору, несмотря на пройденные кризисы, считает Ульянова из Moody's.

"Мы ожидаем, что его лидирующие позиции по прибыльности будут сохранены как минимум в ближайшие два-три года", — отметила она.

Прибыль Сбербанка по МСФО 10 лет назад колебалась в сумме около 100 миллиардов рублей в год, а в 2017 году, по оценкам Moody's, она превысит 700 миллиардов рублей.

Но гораздо важнее то, что финансовый результат банка за последние годы стал менее волатильным и устойчивым к кризисным циклам, подчеркивает старший кредитный специалист Moody's.

Успех Сбербанка во многом связан умением подобрать команду и со ставкой на человеческий капитал. "Постоянное развитие, совершенствование персонала — действительно было внедрено в Сбербанке под руководством Грефа. Это очень важно, и становится стандартом управления компанией на современной этапе", — отметил Лисоволик.