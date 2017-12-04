РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Смог ли Греф за десять лет научить "слона танцевать"

16:5504.12.2017
(обновлено: 18:17 04.12.2017)
05439
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фотоПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Реформатор Герман Греф, возглавив Сбербанк в декабре 2007 года, образно описывая грядущее развитие банка, пообещал, что научит "слона танцевать". Экономисты считают, что в целом ему это удалось — достижения Грефа в крупнейшем российском банке налицо.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Греф рассказал, при каких обстоятельствах уйдет из Сбербанка
"Грефу удалось достичь достаточно многого — по качеству работы с клиентами, по целому ряду параметров Сбербанк вышел в лидеры в банковской системе РФ, а по ряду параметров даже претендует на высокую конкурентоспособность на мировом уровне. Это во многом отражено и в том, как инвесторы оценивают Сбербанк с точки зрения динамики курса акций", — отмечает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

"За десять лет, безусловно, Сбербанк стал другим. Герман Греф, действительно заставил танцевать слона. Никто не может отрицать, что мы видим совершенно другой формат работы банка", — выразил свою точку зрения глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

Акционеры переизбирали Грефа на пост президента Сбербанка уже трижды — его нынешние полномочия истекают в 2019 году.

10 лет спустя  

Герман Греф во время выступления на форуме Synergy Global Forum
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Греф считает самыми перспективными отраслями финансы, ритейл и медицину
Когда Греф пришел в Сбербанк, то там были три основных проблемы: — перестройка IT-системы, которая соединила бы все офисы в единый банк для клиента, повышение качества менеджмента и персонала, а также реновация офисов, вспоминает председатель совета директоров "Сафмар Финансовые инвестиции", экс-первый зампред ЦБ РФ Олег Вьюгин.

"Это минимальные три задачи, на пути их решения возникла еще четвертая — это развитие новых финансовых технологий. Потому что когда Герман Оскарович приходил в Сбербанк, эта тема была не на слуху, неактуальна и никто ею не занимался", — сказал РИА Новости Вьюгин. Результат, по его словам, налицо – все эти проблемы удалось решить.

Лисоволик из ЕАБР признался, что доволен качеством и скоростью сервиса Сбербанка как клиент. Особенно он отмечает, что Сбербанку удалось автоматизировать оплату коммунальных платежей.

Главное достижение Грефа на должности главы Сбербанка заключается в том, что он, управляя банком-монополистом на российском финансовом рынке, провел блестящие реформы, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Можно было просто почивать на лаврах и выжимать все бонусы от этого преимущества, но он взялся за перестройку работы банка, многие процессы оптимизировал, изменил бизнес-модель работы организации и выбрал за ключевое направление технологизацию, внедрение новых финансовых технологий, новые финансовые услуги, проектные офисы", — перечисляет Аксаков.

Искусственный интеллект. Архивное фото
© Depositphotos / agsandrew
Греф: компании, не использующие искусственный интеллект, уйдут с рынка
Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова обращает внимание на то, что наиболее серьезная трансформация Сбербанка связана с его восприятием не только клиентами, но и инвесторами. По ее словам, при сохранении формальных атрибутов госбанка, де-факто команде Грефа удалось выстроить рыночного игрока с высоким уровнем именно собственной кредитоспособности.

"В отличие от большинства госбанков, Сбербанк не являлся получателем государственной поддержки в последние кризисные годы, более того – оставался прибыльным и продолжает демонстрировать один из лучших показателей возврата на капитал в экономическом цикле (through the cycle) в банковском секторе. Конкурировать со Сбербанком становится все сложнее", — сказала Трофимова РИА Новости.

Работа над ошибками 

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на XI Съезде лидеров организации Опоры России. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Греф заявил, что его политические амбиции остались в прошлом
Конечно, за десять лет не обошлось и без ошибок, но Греф никогда не стеснялся их признавать, продолжает Вьюгин.

"Это существенные затраты на "кредитный конвейер". На самом деле, фактически пришлось заново инвестировать в создание более современных систем обработки данных и определения качества заемщиков. Был такой не очень удачный шаг. Кроме того, до сих пор пока немало офисов Сбербанка, в которых большие очереди", — добавил он.

Какие-то стратегические и управленческие решения оправдывают ожидания, какие-то – нет. Решения второго рода не обязательно являются ошибками руководства Сбербанка, возможно – когда они принимались, вся совокупность объективных факторов свидетельствовала в их пользу, парирует вице-президент, старший кредитный специалист Moody's Ольга Ульянова.

"В числе решений, которые не в полной мере оправдали ожидания, можно было бы назвать покупку Volksbank International в Австрии. Этот проект совпал по времени с ужесточением регулирования в европейских странах, циклом низких ставок, а также наложением международных санкций на сам Сбербанк, что ограничило долгосрочные перспективы развития бизнеса банка в Европе", — пояснила она.

Оформление кредита в отделении банка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сбербанк готов вводить самоуправление по типу "бирюзовой организации"
В отношении кредитования малого бизнеса в России сейчас происходят очень серьезные позитивные изменения, высказал точку зрения бизнеса глава "Опоры России" Калинин.

"Реально мы видим очень хорошую динамику последние два квартала. В Сбербанке идет существенный прирост портфеля именно по малому бизнесу. Я разговаривал с менеджерами банка, когда у них существенная часть премии стала зависеть от динамики кредитования малого бизнеса, они стали очень креативно работать и по предодобренным кредитам и ввели другие механизмы по оценке рисков для МСБ", — сказал Калинин.

Генерация прибыли

За десять лет капитализация Сбербанка в рублевом выражении выросла больше, чем вдвое — до почти 5 триллионов рублей против 2 триллионов рублей на конец 2007 года. Однако в долларовом эквиваленте из-за обвалов рубля капитализация немного снизилась — с 93 миллиардов до 84 миллиардов долларов.

Клиент в отделении банка. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Как российские банки стали охотнее обслуживать инвалидов и пенсионеров
Результаты деятельности Сбербанка видны при оценке его финансовых показателей — сохранения качества активов, прибыльности и адекватности капитала на уровне выше, чем в целом по банковскому сектору, несмотря на пройденные кризисы, считает Ульянова из Moody's.

"Мы ожидаем, что его лидирующие позиции по прибыльности будут сохранены как минимум в ближайшие два-три года", — отметила она.

Прибыль Сбербанка по МСФО 10 лет назад колебалась в сумме около 100 миллиардов рублей в год, а в 2017 году, по оценкам Moody's, она превысит 700 миллиардов рублей.

Но гораздо важнее то, что финансовый результат банка за последние годы стал менее волатильным и устойчивым к кризисным циклам, подчеркивает старший кредитный специалист Moody's.

Успех Сбербанка во многом связан умением подобрать команду и со ставкой на человеческий капитал. "Постоянное развитие, совершенствование персонала — действительно было внедрено в Сбербанке под руководством Грефа. Это очень важно, и становится стандартом управления компанией на современной этапе", — отметил Лисоволик.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена