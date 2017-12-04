Минэкономразвития отметило проект Смоленской области по поддержке МСП

СМОЛЕНСК, 4 дек — РИА Новости. Проект Смоленской области "Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Смоленской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" занял первое место на прошедшей в Челябинске VII Всероссийской конференции "Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.

"Представленный Смоленской областью проект был отмечен министерством экономического развития и по итогам защиты разделил первое место с проектами Республики Татарстан, Республики Ингушетия, Ленинградской и Томской областей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в конференции приняли участие эксперты и представители органов исполнительной власти, ответственных за работу с малым и средним бизнесом, из 85 регионов страны. Они обсудили вопросы формирования сервисной модели оказания поддержки предпринимателям и развитие проектной деятельности в субъектах Российской Федерации. Предметом дискуссии также стало внедрение комплексного подхода к оказанию поддержки предпринимателям, находящимся на разных стадиях развития бизнеса, в том числе, по принципу "одного окна" на базе многофункциональных центров и новые требования к работе организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Представитель пресс-службы напомнил, что в Смоленской области создана и успешно функционирует микрокредитная компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства". В этом году по поручению губернатора Алексея Островского организацией заключено несколько соглашений, в рамках которых осуществляется предоставление кредитов и поручительств. В частности, это позволяет смоленским предпринимателям пользоваться кредитами, выданными на срок до семи лет и в сумме до 500 миллионов рублей как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. При этом, ставка для субъектов малого бизнеса составляет 10,6% годовых, для среднего бизнеса — 9,6%.

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