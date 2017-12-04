Комитет Госдумы не поддержал ограничение тарифов естественных монополий

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение тарифов естественных монополий.

Документ, внесенный группой депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, законодательно устанавливает предельный уровень роста цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий, который не сможет превышать прогнозируемый уровень инфляции, положенный в основу формирования федерального бюджета. Такие предельные уровни должны устанавливаться при утверждении основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Завышенные тарифы естественных монополий препятствуют инвестициям и убивают промышленность, а монополизированные отрасли вследствие постоянной государственной поддержки, наличия неэффективного менеджмента и раздутых структур выполняют свои задачи декларативно и год от года завышают тарифы в разы, поясняли ранее разработчики документа.

Против принятия законопроекта изначально выступило правительство, обращая внимание на отсутствие в финансово-экономическом обосновании к нему анализа возможных последствий с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ. Предлагаемые законопроектом изменения могут повлечь значительные по объемам дополнительные расходы федерального бюджета, отмечается в заключении кабмина.

Помимо этого, предлагаемые изменения не соответствуют предмету правового регулирования Бюджетного кодекса, в который они вносятся, считает кабмин. Законопроект не предусматривает внесение изменений в закон "О естественных монополиях", регулирующий отношения, которые возникают на товарных рынках РФ и в которых участвуют субъекты естественных монополий, в том числе вопросы госрегулирования их цен.

Кроме того, порядок государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий устанавливается также в ряде отраслевых законов ("О теплоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении и водоотведении" и других), напоминали власти.