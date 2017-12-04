Комитет Госдумы не поддержал ограничение тарифов естественных монополий

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение тарифов естественных монополий.
Завышенные тарифы естественных монополий препятствуют инвестициям и убивают промышленность, а монополизированные отрасли вследствие постоянной государственной поддержки, наличия неэффективного менеджмента и раздутых структур выполняют свои задачи декларативно и год от года завышают тарифы в разы, поясняли ранее разработчики документа.
Помимо этого, предлагаемые изменения не соответствуют предмету правового регулирования Бюджетного кодекса, в который они вносятся, считает кабмин. Законопроект не предусматривает внесение изменений в закон "О естественных монополиях", регулирующий отношения, которые возникают на товарных рынках РФ и в которых участвуют субъекты естественных монополий, в том числе вопросы госрегулирования их цен.
Кроме того, порядок государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий устанавливается также в ряде отраслевых законов ("О теплоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении и водоотведении" и других), напоминали власти.