МЭР считает временным ухудшение показателей российского банковского сектора

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минэкономразвития считает, что ухудшение показателей российских банков в октябре является временным, а меры ЦБ по оздоровлению сектора направлены на избежание долгосрочных рисков.

"Некоторое ухудшение показателей финансового состояния кредитных организаций является временным, в то время как меры по оздоровлению банковского сектора, реализуемые Банком России, минимизируют вероятность накопления рисков в банковском секторе в будущем", — говорится в докладе "Картина экономики в октябре", подготовленном Минэкономразвития.

"Кроме того, оздоровление банковского сектора приведет в дальнейшем к повышению его эффективности, в том числе и с точки зрения влияния динамики кредитования на экономический рост", — уверены в министерстве.

Рост корпоративного кредитного портфеля российских банков в октябре приостановился после шести месяцев положительных последовательных приростов (с исключением валютной переоценки), напомнили в Минэкономразвития. По информации ЦБ, рост кредитования компаний в октябре замедлился до 0,04% с 0,5% в сентябре.

"Пауза в расширении корпоративного кредитования, вероятно, является временной и связана в том числе с принятыми Банком России мерами по оздоровлению банковского сектора. Вероятно, отражением этих мер стало формирование банками дополнительных резервов на возможные потери по ссудам, доля которых в общем объеме ссуд увеличилась до 9% в сентябре с 8,7% в августе", — отмечают в Минэкономразвития.

Одновременно наблюдалось некоторое снижение рентабельности активов и банковского капитала, а уровень достаточности капитала в целом по банковскому сектору опустился до 11,8% в сентябре с 12,9% в предыдущем месяце.