Медведев рассказал о грантах для 40 регионов

ГОРКИ, 4 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, увеличивающее до 40 количество регионов, которым будут предоставлены гранты из бюджета, а также увеличивающее вчетверо объем таких грантов, до 20 миллиардов рублей.

"В конце ноября я подписал постановление об изменении правил предоставления таких трансфертов в этом году. В частности, количество регионов, которые будут поощряться, увеличено с 20 до 40, то есть в два раза, а общий объем грантов вырос с пяти до двадцати миллиардов рублей", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Я имею в виду финансовую поддержку регионов: и которые находятся в непростой ситуации, и в то же время финансовую поддержку, финансовую помощь регионам, которые добились высоких темпов социально-экономического развития. Мы продолжаем оказывать им грантовую поддержку в форме межбюджетных трансфертов", — добавил он.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, размер гранта позволит региону в значительной мере компенсировать выпадающие доходы в связи с сокращением дотационности региона и будет являться стимулом для увеличения собственного экономического потенциала. Он добавил, что правительство рассмотрит проект распределения грантов на заседании в следующий четверг.

"Проект распределения грантов непосредственно уже внесен в правительство и выносится на заседание правительства в следующий четверг", — сказал Козак.