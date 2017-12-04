Рост ВВП в октябре замедлился до 1%, заявили в МЭР

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рост ВВП РФ в годовом выражении в октябре замедлился до 1% с 2,4% в сентябре, говорится в "Картине экономики в октябре", подготовленной Минэкономразвития России.
Отмечается, что при общем положительном воздействии сделки ОПЕК+ на российскую экономику в октябре динамика выпуска в добывающем секторе и связанных с ним секторах стала ограничением для экономического роста.
"Дополнительными факторами замедления роста выступили негативная динамика в отдельных секторах обрабатывающей промышленности и снижение темпов восстановления кредитной активности в банковской сфере. Указанные факторы являются временными, не свидетельствуют об ухудшении качества экономического роста и не формируют рисков для устойчивости роста в будущем", — считают в Минэкономразвития.