Рост ВВП в октябре замедлился до 1%, заявили в МЭР

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рост ВВП РФ в годовом выражении в октябре замедлился до 1% с 2,4% в сентябре, говорится в "Картине экономики в октябре", подготовленной Минэкономразвития России.

"Рост ВВП в третьем квартале 2017 года замедлился до 1,8% год к году с 2,5% год к году во втором квартале 2017 года, оказавшись ниже ожиданий рынка и оценки Минэкономразвития России (2,2% год к году). В октябре темп экономического роста, по оценке, замедлился до 1,0% год к году", — говорится в материалах МЭР.

Отмечается, что при общем положительном воздействии сделки ОПЕК+ на российскую экономику в октябре динамика выпуска в добывающем секторе и связанных с ним секторах стала ограничением для экономического роста.

"Дополнительными факторами замедления роста выступили негативная динамика в отдельных секторах обрабатывающей промышленности и снижение темпов восстановления кредитной активности в банковской сфере. Указанные факторы являются временными, не свидетельствуют об ухудшении качества экономического роста и не формируют рисков для устойчивости роста в будущем", — считают в Минэкономразвития.