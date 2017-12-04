В Минэкономразвития рассказали об оценке темпов роста ВВП

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минэкономразвития сохраняет оценку темпов роста ВВП РФ в 2017 году на уровне около 2%, говорится в "Картине экономики в октябре", которую публикует министерство.

"Оценка темпов роста ВВП в 2017 году сохраняется на уровне около 2%. Несмотря на то, что уже доступны данные Росстата за январь-октябрь, текущие цифры основаны на неполном круге информации", — отмечают в МЭР.

"Более точная оценка динамики ВВП за 2017 год будет возможна только после поступления годовых данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительной информации из годовой отчетности крупных и средних предприятий", — добавляют в министерстве.

Рост экономики по итогам первого квартала, согласно данным Росстата, составил 0,5%, во втором квартале резко ускорился до 2,5%, а в целом за первое полугодие составил 1,5%.

Рост ВВП РФ за 9 месяцев Росстат предварительно оценил в 1,6%. Данные ведомства разошлись с оценкой Минэкономразвития, составлявшей 1,8%. Текущий базовый прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики по итогам 2017 года на 2,1%.