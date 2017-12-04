Пензенская область лидирует в ПФО по приросту поголовья свиней

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Пензенская область по итогам оценки социально-экономического положения в январе-октябре текущего года сохраняет в Приволжском федеральном округе позиции лидера по ряду производственных показателей, в том числе по приросту надоя молока и приросту поголовья свиней, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по приросту надоя молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, данный показатель за отчетный период составил 111,1%. Также область лидирует в округе по приросту поголовья свиней, прирост составил 114,4%", — говорится в сообщении.

Пензенская область произвела за 10 месяцев текущего года 40,9 тысячи тонн мяса, что на 33,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года, занимая среди субъектов ПФО второе место по объему производства мяса.

Как отметили в правительстве области, в целом в январе-октябре этого года оборот организаций по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" составил 36,7 миллиарда рублей, что на 9,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. "По данному показателю Пензенская область находится на третьем место в округе, по приросту этого показателя область занимает второе место в ПФО", — говорится в сообщении.