В Подмосковье ввели в строй свыше 50 газопроводов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С начала года более пятидесяти газопроводов введены в эксплуатацию на территории Московской области, работы проводятся в соответствии с графиком, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"За 11 месяцев 2017 года на территории Подмосковья введено в эксплуатацию уже 52 газопровода в 54 населенных пунктах. Их общая протяженность составляет 316 километров", — приводятся в материале слова Пестова.

Он подчеркнул, что в регионе созданы условия для газификации и улучшена надежность газоснабжения 20 тысяч жителей.

"Всего в текущем году в Подмосковье планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пункта с населением 33 тысячи человек. Работы ведутся в соответствии с графиком", — подчеркнул Пестов.

Губернаторская программа "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", — самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. За четыре года темпы газификации Московской области выросли в четыре раза.

За это время построено свыше 1,2 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 260 населенных пункта. Порядка 116 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома. До 2025 года предусмотрено создание условий для обеспечения газом 290 тысяч жителей области.