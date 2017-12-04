В Ивановской области запущено цифровое телевещание

ИВАНОВО, 4 дек — РИА Новости. На территории Ивановской области стартовало цифровое телевещание, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Сегодня в цифровом формате в регионе вещают 14 станций, благодаря этому обеспечен полный охват цифровым вещанием абонентов Ивановской области. Цифровое эфирное телевидение телезрителям предоставляется бесплатно. Первый мультиплекс (перечень из 10 общероссийских каналов, который учрежден Указом президента России) доступен для всех жителей", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что к настоящему моменту 80% жителей региона имеют возможность смотреть уже 20 телеканалов (включая второй мультиплекс), постепенно по плану специалисты проведут подключение второго мультиплекса и на других станциях.

Строительство сети цифрового наземного вещания велось в несколько этапов. В рамках первых этапов проведена модернизация существующих объектов вещания в Иванове, Родниках, Юрьевце, Пучеже. В ноябре текущего года обеспечен запуск всех объектов сети, и сегодня цифровое телевещание охватывает полностью всю область.

Врио губернатора региона Станислав Воскресенский поздравил жителей региона и всех, кто участвовал в реализации федеральной программы, с завершением строительства сети цифрового телевизионного вещания на территории Ивановской области. "Раньше, чтобы смотреть телевидение в цифровом качестве, жителям области приходилось подписываться на различные кабельные услуги. Теперь 20 каналов в цифровом вещании можно будет смотреть абсолютно бесплатно", — приводит пресс-служба слова главы региона.

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