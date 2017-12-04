В Ивановской области запущено цифровое телевещание

ИВАНОВО, 4 дек — РИА Новости. На территории Ивановской области стартовало цифровое телевещание, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Он добавил, что к настоящему моменту 80% жителей региона имеют возможность смотреть уже 20 телеканалов (включая второй мультиплекс), постепенно по плану специалисты проведут подключение второго мультиплекса и на других станциях.
Строительство сети цифрового наземного вещания велось в несколько этапов. В рамках первых этапов проведена модернизация существующих объектов вещания в Иванове, Родниках, Юрьевце, Пучеже. В ноябре текущего года обеспечен запуск всех объектов сети, и сегодня цифровое телевещание охватывает полностью всю область.
Врио губернатора региона Станислав Воскресенский поздравил жителей региона и всех, кто участвовал в реализации федеральной программы, с завершением строительства сети цифрового телевизионного вещания на территории Ивановской области. "Раньше, чтобы смотреть телевидение в цифровом качестве, жителям области приходилось подписываться на различные кабельные услуги. Теперь 20 каналов в цифровом вещании можно будет смотреть абсолютно бесплатно", — приводит пресс-служба слова главы региона.