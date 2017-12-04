Завод "Янтарь" построит большой морозильный траулер к осени 2021 года

КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде построит большой морозильный траулер к осени 2021 года по контракту с Преображенской базой тралового флота, сообщил журналистам представитель предприятия Сергей Михайлов.
Он добавил, что закладка судна запланирована на четвертый квартал 2018 года. Концептуальный проект БМРТ разработан компанией "Хотча морское проектирование". Длина судна составляет 113 метра, ширина – 21 метр, водоизмещение полное – около 11 тысяч тонн. На борту судна будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.
ПСЗ "Янтарь" стал первой российской верфью, возобновившей после длительного перерыва строительство рыболовных судов для отечественного заказчика. В настоящее время калининградский завод строит серию из трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R для Рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский). Головной траулер "Ленинец" был спущен на воду 17 ноября этого года.
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения и на судоремонте. АО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".