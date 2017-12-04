Завод "Янтарь" построит большой морозильный траулер к осени 2021 года

КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде построит большой морозильный траулер к осени 2021 года по контракту с Преображенской базой тралового флота, сообщил журналистам представитель предприятия Сергей Михайлов.

"ПСЗ "Янтарь" заключил контракт с Преображенской базой тралового флота на строительство большого морозильного рыболовного траулера. Контракт между предприятиями был подписан 1 декабря. По его условиям, "Янтарь" должен построить большой морозильный траулер (БМРТ) и передать его ПАО "Преображенская база тралового флота" (Владивосток) в октябре 2021 года", — сказал Михайлов.

Он добавил, что закладка судна запланирована на четвертый квартал 2018 года. Концептуальный проект БМРТ разработан компанией "Хотча морское проектирование". Длина судна составляет 113 метра, ширина – 21 метр, водоизмещение полное – около 11 тысяч тонн. На борту судна будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.

ПСЗ "Янтарь" стал первой российской верфью, возобновившей после длительного перерыва строительство рыболовных судов для отечественного заказчика. В настоящее время калининградский завод строит серию из трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R для Рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский). Головной траулер "Ленинец" был спущен на воду 17 ноября этого года.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения и на судоремонте. АО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".