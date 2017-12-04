В Ингушетии стартовала выставка сельскохозяйственных достижений республики

МАГАС, 4 дек — РИА Новости, Адам Буражев. Сельхозтоваропроизводители Ингушетии презентовали свою продукцию на ежегодной ярмарке-выставке "Дошо гуйре" (Золотая осень), которая развернулась на главной площади Магаса, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухамед Гагиев.

"В мероприятии принимают участие сельхозпроизводители всех районов республики, предприятия пищевой промышленности, а также владельцы личных подсобных хозяйств. Горожанам и гостям столицы предложен широкий ассортимент овощей, мяса, молочных продуктов, меда, копченостей и другие продовольственные товары", — рассказал он.

Министр отметил, что акция призвана продемонстрировать достижения и потенциал субъекта в АПК, является отличной площадкой для налаживания контактов и знакомства, кроме того, гости ярмарки могут купить сельскохозяйственную продукцию высокого качества по низким ценам.

"Мы озаботились угощением для наших гостей — здесь работает кухня и все желающие могут бесплатно отведать блюда ингушской кухни. Более того, приглашены артисты, которые порадуют присутствующих красочным выступлением", — сказал он.

Источник в региональном правительстве рассказал РИА Новости, что мероприятие может посетить министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"Министр сегодня прилетает в регион для знакомства с регионом и открытия различных объектов агропромышленного комплекса. Предполагается, что делегация Минсельхоза РФ вместе с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым посетят различные предприятия, выставку-ярмарку в Магасе, а также примут участие в специальном совещании, посвященном развитию сельского хозяйства республики", — рассказал он.

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