Якутия в рамках Арктической опорной зоны намерена развивать добычу металлов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Якутия в рамках формирования Арктической опорной зоны намерена, в частности, развивать добычу олова и редкоземельных металлов, что в перспективе позволит России стать их экспортером, сообщил глава республики Егор Борисов на VII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге в понедельник.

В 2017 году правительство РФ приняло новую редакцию госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны России. Также в разработке находится проект федерального закона "Об опорных зонах развития в Арктической зоне РФ". Предполагается, что основным механизмом развития арктического региона станут опорные зоны, которые предусматривают развитие территории как целостного проекта по принципу обеспечения взаимоувязки всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и реализации. Осуществление пилотных проектов по непосредственному созданию опорных зон намечено на 2018-2020 годы, а их функционирование на 2021-2025 годы.

"Мы будем осваивать месторождения… алмазов, углеводородов, редкоземельных металлов и олова… Мы надеемся, что в перспективе Россия станет экспортером олова и редкоземельных металлов", — сказал Борисов.

По его словам, усилия региональных властей в рамках создания опорной Арктической зоны в республике должны привести к созданию 5 тысяч новых рабочих мест к 2025 году, а также росту доходной части местных бюджетов в 1,8 раза и созданию "определенной уверенности для северных людей".