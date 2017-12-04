Подмосковным фермерам выделили дополнительные гранты

МОСКВА, 4 дек — РИА Недвижимость. Дополнительная грантовая поддержка оказана подмосковным фермерам, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Власти Подмосковья в преддверии Нового года выделили аграриям региона гранты на развитие животноводческих ферм. Еще три гранта на развитие животноводческих ферм получили хозяйства Можайского муниципального района Подмосковья, городских округов Шатура и Луховицы", — приводятся в документе слова главы регионального Минсельхоза Андрея Разина.

В материале уточняется, что общий объем грантовой поддержки составит почти 34 миллиона рублей. Средства будут потрачены фермерами на увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления в луховицах, строительство в Шатуре кроликофермы на 2 тысячи голов и цеха по переработке мяса, а также на строительство козьей фермы в Можайском районе и приобретение молочного стада в 300 голов.

"Всего в этом году предоставлены 40 грантов. 32 — на поддержку начинающих фермеров, на общую сумму 73 миллиона рублей, в том числе 41,3 миллиона рублей из бюджета Московской области. И 8 грантов на развитие семейных животноводческих ферм на общую сумму 126,5 миллиона рублей, в том числе 83,7 миллиона рублей из бюджета области", — отметил Разин.

По его словам, с 2017 года для хозяйств, занимающихся приоритетным для Московской области направлением деятельности — разведением крупного рогатого скота, максимальный размер гранта был увеличен в два раза. Для начинающих фермеров с 1,5 до 3 миллионов рублей, для животноводческих ферм с 21,6 до 43,2 миллиона рублей.

В первой половине декабря состоится конкурс по предоставлению грантов на поддержку подмосковных сыроваров.