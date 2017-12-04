Минпромторг хочет предоставить субсидии для внедрения маркировки лекарств

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минпромторг РФ разработал проект по предоставлению субсидий на внедрение системы маркировки лекарственных препаратов с участием ФГАУ "Российский фонд технологического развития" (Фонда развития промышленности, ФРП), соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В пресс-службе Минпромторга сообщила РИА Новости, что министерство предлагает выделить на эти цели 1,5 миллиарда рублей.

"В связи с необходимостью модернизации производств, комплектации производственных линий соответствующим оборудованием для маркировки, а также высокими затратами на оснащение указанным оборудованием при низкой маржинальности производимой продукции, в том числе лекарственных препаратов… включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших, у ряда предприятий фармацевтической промышленности отсутствует возможность использования механизмов заемного финансирования, предлагаемых кредитными организациями", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Поэтому для внедрения системы маркировки на всех предприятиях фармацевтической промышленности Минпромторг предлагает использовать гибкий инструмент льготного кредитования целевого финансирования с участием ФРП. Фонд сможет предоставлять целевые займы на реализацию проектов по созданию инфраструктуры для маркировки продукции.

Отмечается, что средства займа не смогут быть использованы в качестве финансового обеспечения научно-исследовательских работ. На этапе запуска нового инструмента в ближайший год планируется реализовать не менее 40 проектов по внедрению системы маркировки в РФ с общим объемом инвестиций около 3 миллиардов рублей.

"Указанный механизм поддержки внедрения системы маркировки лекарственных средств в полной мере отвечает целям и задачам государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы и содействует достижению ее целевых показателей", — говорится в пояснительной записке.