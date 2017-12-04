Уборку снега на стройплощадках в Подмосковье взяли на особый контроль

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С приходом снегопадов в Московскую область уборку снега на территории строительных площадок и на подъездах к ним взяли на особый контроль, непогода не скажется на объемах и сроках строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к контролю уборки снега и подъездных путей к поднадзорным объектам в Подмосковье в период интенсивного снегопада", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ухудшающаяся погода и снегопад в области не окажут серьезного влияния на объемы и сроки строительных работ в Подмосковье.

"Этим утром сотрудники надзорного органа особое внимание уделили муниципальным образованиям, где ведется активное строительство. Уже проинспектированы основные стройплощадки в городских округах Красногорск, Химки, Люберцы, Домодедово, Долгопрудный и Ленинском районе", — отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Как отмечается в материале, при проверке стройплощадок серьезных нарушений не выявлено. Застройщики принимают все необходимые оперативные меры по расчистке подъездных путей и уборке снега на своих объектах для обеспечения безопасности строительного производства.