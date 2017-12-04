Определены сроки выплат вкладчикам банков "Евростандарт" и "Новопокровский"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского коммерческого банка "Европейский стандарт" ("Евростандарт") и краснодарского коммерческого банка "Новопокровский", у которых Банк России с 4 декабря отозвал лицензии, начнутся не позднее 18 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 18 декабря 2017 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 8 декабря 2017 года", — говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии банка "Евростандарт" принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По данным ЦБ, бизнес банка "Евростандарт" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Банк "Новопокровский" также не исполнял законодательство РФ, регулирующее банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений.

Помимо этого, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Также в деятельности банка "Новопокровский" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в осуществлении "схемных" операций для уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Евростандарт" на 1 ноября 2017 года занимал 539-е место в банковской системе РФ, банк "Новопокровский" — 208-е место.