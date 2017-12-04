Определены сроки выплат вкладчикам банков "Евростандарт" и "Новопокровский"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского коммерческого банка "Европейский стандарт" ("Евростандарт") и краснодарского коммерческого банка "Новопокровский", у которых Банк России с 4 декабря отозвал лицензии, начнутся не позднее 18 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Решение об отзыве лицензии банка "Евростандарт" принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По данным ЦБ, бизнес банка "Евростандарт" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
Помимо этого, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Также в деятельности банка "Новопокровский" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в осуществлении "схемных" операций для уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Евростандарт" на 1 ноября 2017 года занимал 539-е место в банковской системе РФ, банк "Новопокровский" — 208-е место.