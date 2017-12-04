СМИ узнали о новых энергопроектах в Крыму

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Власти Крыма считают, что для закрытия энергодефицита полуострову нужны, помимо расширения Сакской ТЭЦ, дополнительные стройки по увеличению мощности двух ТЭЦ, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Так, министр энергетики РФ Александр Новак 1 декабря провел совещание о расширении Сакской ТЭЦ (принадлежит "КрымТЭЦ" Петра Нидзельского) на 120 МВт, пишет издание. В ноябре замминистра Андрей Черезов говорил, что инвестконтракт с компанией может быть расторгнут из-за срыва сроков сдачи, но, по словам источников газеты, принципиальных решений о разрыве контракта принято не было, на совещании "обсуждались рабочие вопросы". В частности, подтверждены сроки: в декабре монтаж первой очереди оборудования, пусконаладка — в январе 2018 года, в феврале — запуск первых 90 МВт, в ноябре — еще 30 МВт.

Вместе с тем, по данным издания, Крым просил Москву одобрить еще ряд проектов для закрытия энергодефицита. По данным газеты, предлагалось увеличить мощность еще двух ТЭЦ "КрымТЭЦ" — Камыш-Бурунской (сейчас 30 МВт) и Симферопольской (86 МВт). Это подтвердил изданию глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, мощности в Крыму необходимо наращивать прежде всего за счет развития базовой генерации, Симферопольскую ТЭЦ планируется увеличить на 460-482 МВт, Камыш-Бурунскую — на 120 МВт.

В Минтопэнерго газете уточнили, что окончательное решение по наращиванию мощностей этих двух ТЭЦ еще не принято. Первый заместитель главы "КрымТЭЦ" Феликс Копышевский сообщил газете, что компания разработала проекты для Камыш-Бурунской (рост мощности на 120 МВт) и Симферопольской (на 230 МВт) ТЭЦ и "практически готова к началу строительства", но нужен механизм возврата инвестиций.

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