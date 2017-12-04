Генподрядчик рассказал, когда мост соединит берега Крыма и Тамани

КЕРЧЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. Мост через Керченский пролив соединит берега Крыма и Тамани до конца года. Об этом сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин.
По его словам, 15-20 декабря планируется сомкнуть пролетные строения автодорожной части моста с фарватером с Таманского берега. Аналогичные работы ведутся со стороны Керчи — их также намерены завершить в конце месяца.
"Бросим маленькие мостики, и можно будет пройти пешком с Таманского берега на Керченский", — сказал Рыженькин журналистам. Он уточнил, что перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.
Процесс надвижки пролетных строений длится уже больше года, отметил заместитель гендиректора.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей намечено на декабрь 2018 года.
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