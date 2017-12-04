Генподрядчик рассказал, когда мост соединит берега Крыма и Тамани

КЕРЧЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. Мост через Керченский пролив соединит берега Крыма и Тамани до конца года. Об этом сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин.

По его словам, 15-20 декабря планируется сомкнуть пролетные строения автодорожной части моста с фарватером с Таманского берега. Аналогичные работы ведутся со стороны Керчи — их также намерены завершить в конце месяца.

"Бросим маленькие мостики, и можно будет пройти пешком с Таманского берега на Керченский", — сказал Рыженькин журналистам. Он уточнил, что перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.

Процесс надвижки пролетных строений длится уже больше года, отметил заместитель гендиректора.

Представитель заказчика строительства Роман Новиков, в свою очередь, сообщил, что строители полностью заасфальтировали почти девять километров покрытия моста. Кроме того, завершено сооружение всех 288 опор автодорожной части. Заказчик — Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" — доволен темпами работ: основные целевые показатели строительства достигнуты.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей намечено на декабрь 2018 года.

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