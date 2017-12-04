МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит правительство исключить из-под действия "закона Яровой" выделенные сети телефонной связи, пишет в понедельник газета "Коммерсант".
Так, по данным издания, комиссия РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям подготовила заключение на проект постановления правительства о порядке, сроке и объеме хранения сообщений связи по "закону Яровой". Заключение подписал президент РСПП Александр Шохин, в понедельник оно будет отправлено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщил газете источник в комиссии.
Новый проект Минкомсвязи уточняет сроки хранения данных по "пакету Яровой". В нем частично учтены замечания участников рынка и органов власти, отмечает комиссия РСПП, почти в три раза сокращен начальный объем подлежащей хранению информации, введено поэтапное — в течение пяти лет — повышение объема хранимых данных, исключен из числа подлежащих хранению транзитный трафик.
Всего Роскомнадзор выдал 200 лицензий на услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети, в том числе компаниям "Алроса", "Норильск-телеком", МТС, пишет газета. Лицензии на услуги телефонной связи в выделенной сети получили 48 компаний, включая ОАО РЖД, "Лукойл-информ", "Ростелеком", а также ФГУП "Главный научно-исследовательский вычислительный центр управления делами президента", отмечает издание.