МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит правительство исключить из-под действия "закона Яровой" выделенные сети телефонной связи, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.

Так, по данным издания, комиссия РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям подготовила заключение на проект постановления правительства о порядке, сроке и объеме хранения сообщений связи по "закону Яровой". Заключение подписал президент РСПП Александр Шохин, в понедельник оно будет отправлено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщил газете источник в комиссии.

Новый проект Минкомсвязи уточняет сроки хранения данных по "пакету Яровой". В нем частично учтены замечания участников рынка и органов власти, отмечает комиссия РСПП, почти в три раза сокращен начальный объем подлежащей хранению информации, введено поэтапное — в течение пяти лет — повышение объема хранимых данных, исключен из числа подлежащих хранению транзитный трафик.

Однако не было учтено другое предложение, подчеркивает РСПП, исключить из закона услуги телефонной и радиосвязи в выделенных сетях. "Обмен информацией в выделенных сетях происходит между должностными лицами различных предприятий", — поясняется в документе. Это закрытые сети связи, не имеющие присоединения к сетям общего пользования, в которых зачастую применяются аналоговые протоколы передачи информации, не имеющие емкости.

Всего Роскомнадзор выдал 200 лицензий на услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети, в том числе компаниям "Алроса", "Норильск-телеком", МТС, пишет газета. Лицензии на услуги телефонной связи в выделенной сети получили 48 компаний, включая ОАО РЖД, "Лукойл-информ", "Ростелеком", а также ФГУП "Главный научно-исследовательский вычислительный центр управления делами президента", отмечает издание.