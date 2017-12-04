НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) рассматривает возможность продажи технологии своих многоцелевых вертолетов Dhruv ("Дхрув") одному из местных оборонных предприятий для начала коммерческого производства этих машин, пишет в понедельник издание Business Standard со ссылкой на правительственные источники.

"Дхрув" (ALH Dhruv, Advanced Light Helicopter Dhruv) — многоцелевой военный вертолет индийской национальной компании HAL. Его серийное производство началось в 2003 году. На момент марта 2017 года госкорпорация произвела 228 таких машин, в том числе 216 — для индийской армии. Сейчас она выполняет заказ еще на 159 вертолетов. Индия поставляет "Дхрув" в Непал, Маврикий и на Мальдивы.

Как отмечает издание, на данный момент руководство HAL еще не приняло решения относительно того, какая именно кампания будет производить двухдвигательные боевые вертолеты по ее технологии. При этом подчеркивается, что такое предприятие получит возможность реализовать свою продукцию как самостоятельно, так и через саму Hindustan Aeronautics Limited. Цена возможного будущего контракта также остается неизвестна.

Источники издания отмечают, что данное решение является частью проводимой правительством политики по стимулированию отечественной оборонной промышленности. По их словам, ряд частных предприятий уже заявили о своем желании приобрести технологию у HAL.