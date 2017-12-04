"Парк народов мира" построят в рамках СПВ на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Шестнадцать новых резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ) вложат в проекты в сфере туризма, строительства и сельского хозяйства 4,8 миллиарда рублей, построив базы отдыха, жилье и парки на Дальнем Востоке, сообщает Минвостокразвития РФ.

"На минувшей неделе АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписала 16 соглашений об инвестиционной деятельности на территории свободного порта Владивосток. Новые резиденты планируют вложить в свои проекты 4,8 миллиарда рублей, создав в регионе 787 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

На развитие туризма в Приморском крае нацелена компания "Стратег", планирующая построить "Парк народов мира" в пригороде Владивостока, отметили в Минвостокразвития. На площади в 20,4 гектара разместятся площадки для проведения мероприятий, зоны для отдыха и проживания, а также уникальный выставочный павильон с экспозициями фигур представителей всех стран мира. Открытие парка намечено на 2022 год.

"ТурПримКам" планирует создать аквапарк с гостиницей и водно-оздоровительным центром в Уссурийске, летнюю базу отдыха в поселке Шкотово и гостиницу в Петропавловске-Камчатском уровня "три звезды", добавили в ведомстве.

Соглашение о строительстве коммерческой и жилой недвижимости подписано с компаниями "ВВЛ-Приоритет", "АВЕРС" и "Инновационные технологии". Оказывать услуги в области автомобильного сервиса будут ООО "ПримАвтоСервис" и ООО "АЛЬБАТРОС". Выращивать женьшень и заниматься обработкой древесины намерена компания "Фортуна". Проект по снабжению судов пресной водой планирует реализовать ООО "Морская компания "Свободный Порт Ванино". Предприятие "СОЮ-З" собирается выращивать племенные породы крупного и мелкого рогатого скота, дополняет Минвостокразвития.

Перевозить уголь в Углегорском городском округе Сахалинской области в статусе резидента СПВ будет компания "ОГК Логистик". Кроме того, инвестиции будут направлены на строительство складского комплекса, гаражей и боксов, организацию автостоянок, производство судовых насосов и ремонт грузовых вагонов. ООО "ВладСтройГрупп" намеревается построить современный жилой комплекс с подземным паркингом, пояснили в ведомстве.

На сегодня в СПВ уже зарегистрировано 364 резидента. Сумма планируемых инвестиций составляет 352,7 миллиарда рублей, заключается в сообщении.