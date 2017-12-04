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Экономика

"Парк народов мира" построят в рамках СПВ на Дальнем Востоке

08:0704.12.2017
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© Анастасия ЯконюкПорт города Владивосток. Архивное фотоПорт города Владивосток. Архивное фото
© Анастасия Яконюк

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Шестнадцать новых резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ) вложат в проекты в сфере туризма, строительства и сельского хозяйства 4,8 миллиарда рублей, построив базы отдыха, жилье и парки на Дальнем Востоке, сообщает Минвостокразвития РФ.

Эфирное масло. Архивное фото
© Fotolia / dusk
В ТОР на Дальнем Востоке появятся заводы по производству эфирных масел
"На минувшей неделе АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписала 16 соглашений об инвестиционной деятельности на территории свободного порта Владивосток. Новые резиденты планируют вложить в свои проекты 4,8 миллиарда рублей, создав в регионе 787 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

На развитие туризма в Приморском крае нацелена компания "Стратег", планирующая построить "Парк народов мира" в пригороде Владивостока, отметили в Минвостокразвития. На площади в 20,4 гектара разместятся площадки для проведения мероприятий, зоны для отдыха и проживания, а также уникальный выставочный павильон с экспозициями фигур представителей всех стран мира. Открытие парка намечено на 2022 год.

"ТурПримКам" планирует создать аквапарк с гостиницей и водно-оздоровительным центром в Уссурийске, летнюю базу отдыха в поселке Шкотово и гостиницу в Петропавловске-Камчатском уровня "три звезды", добавили в ведомстве.

Соглашение о строительстве коммерческой и жилой недвижимости подписано с компаниями "ВВЛ-Приоритет", "АВЕРС" и "Инновационные технологии". Оказывать услуги в области автомобильного сервиса будут ООО "ПримАвтоСервис" и ООО "АЛЬБАТРОС". Выращивать женьшень и заниматься обработкой древесины намерена компания "Фортуна". Проект по снабжению судов пресной водой планирует реализовать ООО "Морская компания "Свободный Порт Ванино". Предприятие "СОЮ-З" собирается выращивать племенные породы крупного и мелкого рогатого скота, дополняет Минвостокразвития.

Перевозить уголь в Углегорском городском округе Сахалинской области в статусе резидента СПВ будет компания "ОГК Логистик". Кроме того, инвестиции будут направлены на строительство складского комплекса, гаражей и боксов, организацию автостоянок, производство судовых насосов и ремонт грузовых вагонов. ООО "ВладСтройГрупп" намеревается построить современный жилой комплекс с подземным паркингом, пояснили в ведомстве.

На сегодня в СПВ уже зарегистрировано 364 резидента. Сумма планируемых инвестиций составляет 352,7 миллиарда рублей, заключается в сообщении.

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