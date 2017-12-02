Кадыров рассказал, когда откроется отель, строящийся инвесторами из ОАЭ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пятизвездочный отель "Канвас", в строительство которого инвестировали Объединенные Арабские Эмираты, откроется уже в марте 2018 года.

"Строящийся в Грозном пятизвездный отель "Канвас" в марте 2018 года будет готов принять первых туристов. Об этом заявил на состоявшейся в четверг встрече Наследный принц Абу-Даби Шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайан" — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram.

Также Кадыров подчеркнул, что в ходе дружественной беседы с шейхом был обсужден ход реализации инвестиционных проектов, реализуемых эмиратскими фирмами в Чечне.

"Подробно затронули и тему возводимого в Грозном международного университета, который станет настоящей кузницей высококвалифицированных кадров для Чечни, всей России и других стран" — отметил глава Чечни.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 2 2017 в 6:49 PST

Также в ходе беседы шейх подчеркнул "целесообразность изучения вопроса инвестирования в агропромышленный комплекс, и в первую очередь, в откормочное животноводство в Чечне".

"Мы также затронули целый ряд других тем, представляющих взаимный интерес. Наследный принц с удовольствием говорил о положительной динамике развития отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами", — добавил Кадыров.