Китай выступил против требований США к ВТО

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Министерство коммерции КНР в субботу выступило против действий США, которые ранее обратились в ВТО с требованием не давать КНР статуса рыночной экономики, сообщает телеканал CGTN.

Ведомство отметило, что Пекин крайне неудовлетворен такими действиями со стороны Вашингтона, который "игнорирует правила ВТО".

Заявление о позиции США было передано Торговым представительством США и обнародовано в четверг.

"Китай требует, чтобы США, ЕС и другие члены ВТО неукоснительно соблюдали свои международные обязательства, надлежащим образом выполняли обязанности в рамках ВТО и прекратили применять принцип "страны-суррогата" в отношении Китая в ходе проведения антидемпинговых расследований", — заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан также заявил, что Китай настоятельно призывает соответствующие страны уважать принципы международного права и в полной мере выполнять свои международные обязательства.

В декабре 2016 года исполнилось 15 лет со дня вступления Китая в ВТО, а также автоматически истек срок действия 15-й статьи протокола о вступлении Китая в ВТО, которая позволяла странам-участницам торговой организации применять антидемпинговые меры в отношении китайских товаров на основании того, что низкие цены на них не отражали реалий рынка. Однако несмотря на это, основные торговые партнеры Китая — ЕС, Япония и США — не спешат этого делать, заявляя, что Китай сделал недостаточно для получения статуса рыночной экономики.

После этого Китай оставил за собой право принять дальнейшие меры для защиты своих интересов, если страны ВТО не будут относиться к нему как к стране с рыночной экономикой. Пекин неоднократно заявлял, что Китай должен автоматически получить статус рыночной экономики после декабря 2016 года в соответствии с положением протокола.