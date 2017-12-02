Проект ТОСЭР в Железногорске реализуют в начале 2018 года

КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Проект территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Железногорске будет реализован в начале 2018 года, сообщил и. о. председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко.

"Эта работа оказалась не такой простой. Потребовались даже изменения российского законодательства. На сегодня принят законопроект, находящийся на подписании у президента, и в ближайшие дни будет подписание. Затем последует принятие нормативных актов в правительстве РФ. Думаю, в первом квартале 2018 года проект ТОСЭР будет реализован", — сказал Томенко журналистам в Железногорске.

ТОСЭР — это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.