ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские компании продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на санкции, заявила в пятницу в интервью РИА Новости исполнительный вице-президент Американо-российского делового совета (АРДС) Рэнди Левинас.

"Существует много нормативных вопросов в России, которые касаются американских компаний. И мы должны поддерживать диалог. Бизнес с Россией не прекратился, он продолжается в соответствии с правилами, установленными американскими санкциями", — сказала она.

По ее словам, "люди имеют тенденцию смотреть на это в черно-белом цвете, но все не так мрачно, как говорят некоторые".

Левинас признала, что "сейчас между нашими странами существуют важные и сложные геополитические вопросы". Однако, по ее словам, "у нас продолжаются торговые и экономические отношения с Россией, и это совсем другое направление".

"Конечно, в связи с санкциями установлены определенные ограничения, но это вовсе не означает, что бизнес как таковой прекращен. Он продолжается, и американские компании продолжают работать над возможностями в России", — добавила замглавы АРДС.

Как отметила Левинас, "санкции являются ответом на политические и геополитические события". По ее словам, "американский и российский бизнес представляет канал для продолжения сотрудничества, что важно для долгосрочных интересов наших стран".

"Естественно, это делается в соответствии с американскими законами", — сказала она.

В АРДС входят как крупнейшие международные компании из списка Fortune Global 500, так и узкопрофильные организации, специализирующиеся на отдельных отраслях российского и американского рынка, а также ряд российских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса на международном уровне.