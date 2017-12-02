В АРДС рассказали о взаимодействии американских компаний с Россией

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Для компаний США важна возможность сотрудничать с РФ на евразийском пространстве, заявила в пятницу в интервью РИА Новости исполнительный вице-президент Американо-российского делового совета (АРДС) Рэнди Левинас.

"Для наших компаний очень важна возможность взаимодействовать на евразийском пространстве", — сказала она в преддверии намеченной на следующую неделю поездки делегации совета в Москву.

Левинас подчеркнула, что все это делается в строгом соответствии с американскими законами.

По ее словам, данная тема будет обсуждаться на конференции в российской столице 7 декабря, которую АРДС проведет совместно с Американской торговой палатой в России и Евразийской экономической комиссией.

"Наши делегации регулярно посещают Россию, это часть нашей работы. Мы являемся организацией, которая представляет две страны, и мы работаем как в США, так и в России", — сказала она.

Наряду с этим, делегация совета примет участие еще в ряде мероприятий, проводимых под эгидой или при поддержке АРДС.

"Мы также проведем ряд встреч с представителями правительства и компаний, входящих в нашу организацию", — добавила Левинас.

В АРДС входят как крупнейшие международные компании из списка Fortune Global 500, так и узкопрофильные организации, специализирующиеся на отдельных отраслях российского и американского рынка, а также ряд российских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса на международном уровне.