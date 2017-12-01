Любимов: Рязанская область должна стать самой комфортной для инвесторов

РЯЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Рязанская область стремится стать самым комфортным регионом России для проживания и привлечения инвестиций, заявил в ходе конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" губернатор Николай Любимов.
"Рязанская область должна себя позиционировать как самая комфортная область для инвесторов, для проживания. Мы стремимся и обязательно придем к этому. Это определяющие стимулы для дальнейшей работы", – сказал Любимов. Губернатор отметил, что, как глава региона, придает большое внимание повышению квалификации должностных лиц и обучению претендентов на место в команде.
"Учиться надо обязательно, изучать передовой опыт, иначе ты всегда будешь отставать", – сказал Любимов и отметил, что и сам примет участие в обучающих проектах.
Оценивая результаты своего участия в форуме "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", Любимов отметил, что удалось продуктивно пообщаться с коллегами, приобрести много новых контактов, познакомиться с положительным региональным опытом решения актуальных вопросов. По словам губернатора, задачи, поставленные руководством страны по улучшению жизни людей, в Рязанской области будут выполняться, на эту стратегическую цель ориентирована вся работа региональной команды управленцев.