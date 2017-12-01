Любимов: Рязанская область должна стать самой комфортной для инвесторов

РЯЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Рязанская область стремится стать самым комфортным регионом России для проживания и привлечения инвестиций, заявил в ходе конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" губернатор Николай Любимов.

Глава Рязанской области принял участие в состоявшейся 1 декабря конференции АСИ "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату". Любимов выступил на тематической дискуссии, которая была посвящена развитию региональных управленческих команд. В своем выступлении губернатор отметил, что в приоритете работы регионального правительства остается укрепление инвестиционного потенциала.

"Рязанская область должна себя позиционировать как самая комфортная область для инвесторов, для проживания. Мы стремимся и обязательно придем к этому. Это определяющие стимулы для дальнейшей работы", – сказал Любимов. Губернатор отметил, что, как глава региона, придает большое внимание повышению квалификации должностных лиц и обучению претендентов на место в команде.

"Учиться надо обязательно, изучать передовой опыт, иначе ты всегда будешь отставать", – сказал Любимов и отметил, что и сам примет участие в обучающих проектах.

Также Любимов побывал на пленарной сессии по теме "Создание благоприятной среды для ведения бизнеса. НПИ 2.0" и деловом завтраке, где обсуждались развитие национального рейтинга, отражающего состояние инвестиционного климата регионов, опыт работы проектных офисов в регионах-лидерах. Губернатор Рязанской области участвовал в блиц-опросе новых глав регионов РФ и рассказал, каких результатов удалось добиться, что планируется сделать в регионе в ближайшей перспективе по улучшению инвестклимата и повышению позиций в национальном рейтинге.

Оценивая результаты своего участия в форуме "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", Любимов отметил, что удалось продуктивно пообщаться с коллегами, приобрести много новых контактов, познакомиться с положительным региональным опытом решения актуальных вопросов. По словам губернатора, задачи, поставленные руководством страны по улучшению жизни людей, в Рязанской области будут выполняться, на эту стратегическую цель ориентирована вся работа региональной команды управленцев.

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