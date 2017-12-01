Бизнес-омбудсмен Титов введет в своем аппарате новую должность

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов вводит в своем аппарате новую должность – общественного омбудсмена по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере экстрадиции, депортации, международного и федерального розыска, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Титов в Лондоне на российско-британском бизнес-форуме провел встречи с рядом российских предпринимателей, в разное время покинувших страну из-за уголовного преследования и сейчас проживающих в британской столице, некоторые из них до сих пор числятся в розыске, отмечает пресс-служба. По мнению Титова, Россия должна предпринять максимум усилий для цивилизованного возвращения в страну этих людей, тем более что многие из них сами хотят вернуться на родину при условии объективного рассмотрения их дел. В связи с этим в аппарате бизнес-омбудсмена в ближайшее время будет введена новая должность, говорится в сообщении.

"У них всего два условия – быть услышанными и получить право на объективное рассмотрение дела", — сказал Титов РИА Новости в пятницу, подчеркнув, что многие из уехавших предпринимателей стали жертвами рейдерства и силового давления, защиты от которого они не смогли найти у российских правоохранителей.

"В их лице мы теряем значительный потенциал – теряем грамотных управленцев, талантливых предпринимателей, теряем капиталы, которые могли бы оставаться в России и работать на нашу экономику", — заключил Титов.