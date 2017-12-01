СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Ведущиеся давно разговоры о необходимости создания банка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пора переводить в плоскость реальных договоренностей, заявил на пресс-конференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Предстоит еще договориться по целому ряду вопросов, в том числе и по отдельным пунктам экономического сотрудничества внутри ШОС. Эти дискуссии о банке ШОС, о специальном счете ШОС ведутся последние, наверное, лет 10. Здесь уже пора все переводить в плоскость договоренностей, а не толочь воду в ступе", — сказал Медведев.

"Все в наших руках", — подчеркнул он.

По его словам, ШОС изначально задумывалась как организация, которая занимается вопросами координации политики в сфере безопасности. "Но сейчас мы уже выдвинулись и на вопросы экономического сотрудничества, и потенциальной экономической интеграции", — отметил премьер-министр.

Учитывая, что ШОС – масштабная организация, можно рассматривать и экономический аспект развития отношений внутри нее, подчеркнул глава российского правительства. "Это не обязательно должны быть формы интеграции типа соглашений о зоне свободной торговли или какие-то иные более продвинутые формы экономической интеграции. Если мы сумеем внутри ШОС реализовать хотя бы те проекты, которые есть в настоящий момент – это, например, очень солидный проект в сфере дорог, инфраструктуры, то это уже будет колоссальное движение вперед. А такие возможности у нас точно есть", — указал Медведев.